Assi Youcef accueille son dauphin

Par DDK

Le championnat de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou retrouvera également ses droits ce week-end. Une reprise qui survient après trois semaines de repos. Dans le groupe A, le leader, l’ES Assi Youcef qui a réalisé un carton plein lors de la phase aller accueillera un de ses deux dauphins, à savoir l’AC Ain Zaouia. Une occasion pour les locaux pour prendre plus d’envol surtout que leur second rival dans la course au titre, en l’occurrence la JS Tadmaït, ira rendre visite à la JS Aït Yahia Moussa. Un adversaire en quête de points qui fera tout pour gagner. Dans le groupe B, l’Olympique Nath Yirathen qui occupe les commandes avec seulement deux points d’avance sur son poursuivant immédiat se déplacera à Béni Douala où elle aura à affronter l’ES Ait Ouaneche dans un match où la victoire est impérative pour les Olympiens qui risquent dans le cas d’un faux pas de se faire rattraper par le RC Betrouna qui en découdra samedi avec la JS Sidi Ali Bounab sur le terrain de cette dernière.

S. K.