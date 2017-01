Trois affiches à grand enjeu

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 145 lecture(s)

Après une trêve forcée qui aura duré trois semaines, le championnat de la division d'honneur Béjaïa reprendra, ce week-end, pour le compte de sa onzième journée, Quatre rencontres sont au menu ce vendredi avec un enjeu important voir capital pour trois d'entre elles. Aussi, tous les regards seront braqués vers le stade de l’amitié de Sidi Aich qui abritera une rencontre impliquant deux sérieux prétendants à la montée. Soit le SSSA, dans sa peau de dauphin qui accueillera tout simplement le leader, soit le SRB Tazmalt dans un derby qui s’annonce très chaud et qui pourrait être l’un des tournants du championnat qui reste vraiment serré cette saison au vu de la forme affichée par plusieurs formations. Aussi, les Diables rouges qui ont retrouvé leur verve après des années de galère devront tout mettre en œuvre pour engranger les points mis en jeu s'ils veulent récupérer le trône. Cela passe par un succès dans ce derby tant attendu. Pour sa part, le SRBT viendra en terre sidi aichoise avec un moral d’acier et une seule idée en tète : réussir le meilleur résultat possible et conforter son joli rang. C'est dire donc que la mission des Diables rouges est loin d’être une formalité, même s’il est vrai que sur le papier, cette formation du SSSA est bien armée et pleine d’arguments pour s'offrir la totalité des points. Juste après ce duel important pour les deux équipes, le RC Seddouk qui reste sur une belle dynamique de résultats positifs sera en appel au stade Bennallouache de Bejaia face à l’AS Taassast dans un duel passionnant et caractérisé par un enjeu capital pour les deux antagonistes avec d’un côté, les Seddoukois qui n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent maintenir la pression sur le chef de file et son dauphin et de l’autre, une formation de Taassast qui veut sortir sa tête de l’eau. L'autre confrontation étant celle qui mettra aux prises la formation des Pompiers, le GSPC Bejaia aux imprévisibles littoraux du CRB Aokas dans un chaud derby entre outsiders. De son côté le CRMellala positionnée dans le ventre mou du classement mais pas loin de la zone de turbulences accueillera le voisin, l’ASOued Ghir dans un duel à six points. Là aussi, les choses sont claires : Gare au perdant! Les trois autres rencontres dont le choc l’USSoummam – NCBejaia sont programmées pour ce samedi.

Zahir Ait Hamouda