Bonne affaire de l’OE Kseur

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 144 lecture(s)

La douzième journée du championnat nationale Une des seniors hommes, jouée le mardi passé, a été favorable à l’OE Kseur qui a gagné à domicile contre la JSCO alors que le MBB et le NCB ont été défaits respectivement par l’OMK et le NRBBA. Dans la poule E, le MB Béjaïa n’a pu récolter de point lors de son déplacement à El Milia en concédant une défaite devant l’OMK local sur le score de 3/2 (16/25, 25/20, 22/25, 25/18 et 15/09), après ce résultat, les Bejaouis se maintiennent à cette 5eme place avec 14 points au compteur. Dans la poule F, l’OE Kseur, a réalisé une belle opération en venant à bout de la JSC Ouled Adwane sur le score de 3/2 (25/21, 25/15, 20/25, 21/25 et 15/13), après avoir mené au score par 2/0, les Banlieusards ont été rejoints au score pour imposer le Tie-break qui a souri aux capés de Saidani Aimad qui se maintiennent à cette 5eme place avec 14 points dans leur escarcelle. Le NC Bejaia n’a pas pu tenir tête au leader bordji en revenant à la capitale des Hammadites avec une défaite sur le score de 3/1 (25/15, 22/25, 25/17 et 25/23), une défaite qui ne devrait pas décourager les joueurs de Walid Benmansour qui est en train de faire un grand travail au NCB en se positionnant à la 4eme place pour sa première année en nationale Une.

Z. H.