Les Hamraoua en péril à Médéa

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 115 lecture(s)

La 17e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis sera amputée de 4 matchs reportés à une date ultérieure.

Demain vendredi, 2 matchs sont au programme, il s’agit du CS Constantine – JS Saoura et de l’O Médéa – MC Oran. Les Constantinois, qui sont en bas du tableau, relégables, sont condamnés à battre la JS Saoura qui a pris le meilleur la semaine passée sur le DRB Tadjenanet. Les poulains d’Abdelkader Amrani sont dos au mur et la victoire est impérative demain après-midi au stade Hamlaoui face aux Sudistes de la Saoura s’ils veulent quitter la zone rouge. Dans le cas d’un autre faux pas après le revers concédé à Sétif, ce serait la dégringolade. Le MC Oran, dauphin en championnat avec deux points de retard sur le leader, le MC Alger, qui jouera samedi face aux Harrachis et avec un match en moins, seront en appel à Médéa pour affronter l’Olympique local qui a essuyé un revers face au CA Batna (3 à 0). Les Hamraoua seront donc en péril demain après-midi au stade Lyes Limam de Médéa face aux Médéens qui feront tout pour rectifier le tir et renouer avec le succès. Mais les poulains d’Omar Belatoui veulent s’imposer pour déloger le MC Alger de son fauteuil de leader, même provisoirement. Les matchs prévus pour samedi seront marqués par un chaud derby entre le MCA et l’USM El Harrach qui a laissé des plumes la semaine passée à domicile en s’inclinant face à l’USM Bel Abbès 2 à 0. Un derby qui promet du spectacle. C’est le cas aussi du match qui opposera l’USM Bel Abbès au CA Batna, deux équipes qui ont gagné lors de la première journée de cette phase retour, avec néanmoins un avantage pour les gars de la Mekerra qui joueront sur leurs bases et devant leurs supporters. Mais les gars des Aurès ne se déplaceront pas en victime expiatoire et feront tout pour confirmer leur éclatant succès face aux Médéens.

A. M.