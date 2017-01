Maître Ahmed Kessout s’est éteint avant-hier

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 139 lecture(s)

Le fondateur et père spirituel du judo à Aokas, maître Ahmed Kessout, est décédé, avant-hier soir, à l’âge de 71 ans. Il a été enterré, hier, au cimetière de la localité d’Akkar, son village natal, en présence d’une foule nombreuse, dont la famille sportive de la région. Détenteur de la ceinture noire 3e dan, grade obtenu en France en 1974, maître Ahmed Kessout est rentré au pays pour lancer, dès 1975 à Aokas, la discipline à laquelle il était lié corps et âme. Le judo représentait tout pour lui. Bien entendu, comme la pratique du judo ne faisait pas nourrir à l’époque, il a fallu à ce père de famille dénicher un poste de travail pour subvenir aux besoins des siens. Il sera recruté en qualité de chauffeur à l’hôpital de la localité, poste qu’il occupa jusqu’à sa retraite. Il se retirera du monde du judo à partir du moment où ses élèves ont pu décrocher des grades et acquis une grande expérience leur permettant de le remplacer. C’était le cas, notamment, de feu Lachemi Meziane, lui aussi disparu en avril 2013 à l’âge de 57 ans. Feu Ahmed Kessout a marqué de son empreinte le sport dans la wilaya de Béjaïa.

A Gana