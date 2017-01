Henkouche affiche sa satisfaction

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 139 lecture(s)

Le stage du MO Béjaïa à Temouchent, qui a duré dix jours, a pris fin hier. Les Béjaouis ont clôturé ce regroupement par un large succès face à la modeste équipe d’Oued Boudjemaa. «On aurait aimé se mesurer à des équipes de paliers supérieurs avec une meilleure intensité dans le jeu pour déceler nos lacunes et pouvoir les corriger en conséquences, mais ce fut tout de même un bon test pour l’ensemble des joueurs», dira l’entraîneur Mohamed Henkouche. C’est, en effet, le troisième match test des Béjaouis depuis qu’ils ont pris leur quartier à Temouchent. Ils ont pris le meilleur sur la formation de Medioni d’Oran (2 - 1) pour leur premier test, avant de se faire accrocher par l’ES Mostaganem (1 - 1) pour leur deuxième joute amicale. «Dans l’ensemble, je suis satisfait des efforts consentis par les joueurs et de leur rendement. Ils ont travaillé dur. J’ai constaté que le groupe progresse de jour en jour mais beaucoup reste à faire. Nous allons continuer à corriger nos lacunes au fil des matches», ajoutera le technicien béjaoui. Pour ce dernier match face à l’équipe d’Oued Boudjemaa, sociétaire de la Régionale 2 et qui relève de la wilaya d’Aïn Temouchent, les buts des Vert et Noir ont été inscrits par Messaadia et Boulemdais, avec un doublé chacun. Les camarades de Rehal qui seront honorés, ce soir à Alger par le COA pour leur parcours exceptionnel en coupe de la CAF, vont bénéficier de deux jours de repos avant de reprendre du service dimanche. Ils auront à jouer une ultime rencontre amicale à Béjaïa avant de renouer avec le championnat, en recevant le CS Constantine. Enfin, il y a lieu de signaler que la direction va procéder au versement de deux mensualités pour chaque joueur dans les heures à venir.

Amine Kaci