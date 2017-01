Opération rachat pour la JSM Béjaïa

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 161 lecture(s)

La course à l’accession devient de plus en plus rude entre les sérieux prétendants, au fur et à mesure qu’on avance dans le championnat de ligue II Mobilis.

Tout porte à croire que les trois billets ne seront distribués que dans les ultimes journées, en dehors peut-être du PAC qui a pris une avance. Plusieurs clubs en effet restent en course, à l’image du CA Bordj Bou Arréridj, l’USM Blida, la JSM Béjaïa, l’US Biskra, la JSM Skikda et d’autres clubs qui peuvent revenir lors des prochaines journées. Mais le club qui affiche clairement ses ambitions c’est le CA Bordj Bou Arréridj. Ce dernier entame cette deuxième phase en force et pointe à la 2e place avec l’USM Blida qui accueillera le MC El Eulma, et la JSM Béjaïa qui ira défier l’US Biskra dans le choc de cette 18e journée. Battus lors de la précédente journée du championnat à domicile par le Ghali de Mascara (0-1), les joueurs de la JSMB (4es, 28 points) sont sommés de bien réagir demain, à l’occasion de leur rencontre face l’US Biskra (5e, 27 points) chez elle. Une confrontation qui s’annonce, à priori, difficile pour les deux teams en raison de l’enjeu qui caractérisera les débats entre les deux antagonistes. Les Biskris partent, certes, avec les faveurs des pronostics, vu qu’ils évolueront chez eux et devant leur public, mais il n’en demeure pas moins que les camarades du revenant Yacine Djabaret restent capables de rééditer le coup du RC Arbaa, pour reconquérir le podium et se réconcilier, par la même occasion, avec leurs supporters. Ils devraient, surtout, prouver que la défaite contre Mascara n’est qu’un accident de parcours. À Oran, l’ASMO locale croisera le fer à son voisin de l’ASO Chlef, dans un derby qui promet et la défaite est strictement interdite pour les deux équipes. Les deux équipes du bas du tableau, le GC Mascara et le RC Arbaâ, qui ont réussi des exploits lors de la précédente journée, tenteront de confirmer chez elles face à la JSM Skikda et le CRB Ain Fekroun. L’Amel Bou-Saâda donnera la réplique à l’AS Khroub, avec la nette intention d’empocher les trois points. Enfin, le leader, le Paradou AC, jouera samedi face au MC Saida. Toutes les rencontres de demain sont prévues à 14h30 et c’est le cas aussi pour le dernier match de samedi.

B. Ouari et A. M.