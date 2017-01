L’Algérie éliminée !

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 152 lecture(s)

A peine vingt quatre heures après l’élimination de l’équipe nationale A en coupe d’Afrique des nations qui se déroule au Gabon, dès le premier tour, c’est au tour de la sélection nationale militaire de lui emboîter le pas. En effet, les militaires algériens, qui ont pris part au championnat du monde militaire à Oman et qui ont réussi un sans faute lors du 1er tour en remportant trois victoires d’affilée, face à Allemagne (2 - 1), l’Iran (3 - 1) et la Corée du Nord (2 - 1), ont affronté, avant-hier en ¼ de finale, leurs homologues égyptiens. Les camarades de Ferhani, menés au score dès la 35’ sur une réalisation signée Amro Mourai, ont réussi à remettre les pendules à l’heure à la 51’ par l’entremise de Mohamed Amine Hamia. Les deux sélections terminent, alors, le temps réglementaire sur ce score de parité d’un but partout et elles étaient appelées à jouer les prolongations. Alors que tout le monde s’attendait à voir les deux équipes se départager aux tirs au but, dans le temps additionnel des prolongations (120+1’), Ahmed Youcef surgit comme un diable et assomme les Algériens et les élimine de la compétition. Les Pharaons prennent, ainsi, leur revanche sur les Algériens après cette finale perdue en terre brésilienne en 2011. Les ½ finales de ce championnat du monde militaire sont prévus aujourd’hui avec deux chocs Egypte - Oman et Qatar - Syrie. Quant à la finale, elle est programmée pour samedi prochain.

A. M.