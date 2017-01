Vers le statu quo au sommet

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 139 lecture(s)

Après un repos forcé pour cause des 1/8es de finale de la coupe d’Algérie, le championnat national Une des seniors dames reprendra ce week-end avec la programmation de la 14eme journée qui sera marquée par un bon derby Béjaoui entre le NCB et le SVB ainsi que le déplacement du RCB et du MBB, respectivement chez le GSP et l’ASVB. Le RC Béjaia, qui occupe la septième place se rendra à Alger pour affronter le leader algérois, le GSP, qui domine de bout en bout ce championnat où les Bejaouies n’auront aucune chance lors de ce match vu la différence de niveau et la richesse de l’effectif du leader. L’ASW Béjaia, qui a été éliminée en coupe d’Algérie recevra la formation du WA Tlemcen, avant dernier au classement, un match qui ne devrait pas échapper aux Bejaouies qui vont se focaliser sur le championnat afin d’assurer une place honorable en fin de championnat. Le NC Bejaia, qui occupe la seconde place, recevra le Seddouk VB dans un derby qui sera très intéressant à suivre car les filles de la vallée de la Soummam occupent la 4eme place avec un retard de 3 points sur le NCB, un match ouvert à tous les pronostics avec un petit léger penchant pour les filles de Malek Allab. Le MB Bejaia, qui partage la seconde place avec le NCB, se rendra à Blida pour affronter l’ASVB locale, lanterne rouge, donc une bonne occasion pour le MBB de maintenir cette cadence de bons résultats et garder sa place de dauphin. Le WA Bejaia recevra la formation du NR Chlef, dans un match difficile pour les Bejaouies qui doivent fournir beaucoup plus d’efforts pour empocher les 3 points de la victoire, ce qui n’est certes pas impossible.

Z. H.