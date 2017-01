Grand engouement du public

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

La ligue de karaté do de la wilaya de Béjaïa a organisé le week-end dernier deux championnats de wilaya dans la discipline.

La première manifestation fut organséé le vendredi à la salle omnisport de Vakaro et la deuxieme l’a été le lendemain samedi à la salle bleue au chef-lieu de la wilaya.A chaque fois, l’assistance était nombreuse et n’a pas cessé d’encourager les jeunes compétiteurs, dans une ambiance chaleureuse, les karatékas n’ont pas manqué de donner le meilleur d’eux-mêmes et de puiser dans leurs ressources. Le public a eu droit à des démonstrations de technique et des combats spectaculaires avec un niveau élevé de certains athlètes. Le vendredi, ce fut l’organisation du championnat de wilaya toutes catégories par équipes et en individuel dans l’epreuve du Kata. 40 clubs de toute la ilaya s’etaient engagés, representés par 320 athletes. Rappelons que les quatre premiers dans chaque categories seront qualifiés à disputer le chamionnat national qui se deroulera le 03 et 04 mars prochains. En individuel- fille, dans la categorie benjamine, , la premiere place est revenu à Kessoum Lamis de la JS Mahfouda ; chez les minimes c’est Bellache Mellissa du club GFK qui a pris la premiere place.chez les cadettes, c’est Heddar Lyna de la JS Chemini qui s’est classé première ; alors que chez les juniores, la premiere place est revenu à Ali Mohand Fatiha du même club. En seniores, c’est Djedra Saida de la JS Chemini qui s’est octroyé la premiere place. Par equipes, la JS Mahfouda s’est classée premiere dans les categories benjamine et minime, alors que la JS Chemini a dominé chez les cadettes. Chez les garçons,en individuel, la premiere place de la catégorie des benjamins est revenue à Yahiaoui Mohamed de la JS Mahfouda ; chez les minimes, c’est Zemoura Anis du meme club qui s’est classé premier. Dans la categories des cadets, Menadi Madil de la JS Chemini qui a pris la premiere, alors qu’en juniors, Benadjaoud Lahlou du club SAMA d’Akbou a pris le meilleur sur les autres concurrents. En seniors, Redouani Nassim de la JS Semaoune a surclassé ses adversaires du jour. Par equipes, c’est la JS Mahfouda qui a dominé chez les minimes et benjamins, alors que chez les cadets, c’est l’OSA qui s’est octroyé la premiere place. Le samedi, au niveau de la salle bleue, cette fois, dans l’epreuve du Kumité en individuel , fut organisé le championnat de wilaya catégorie junior qualificatif pour le championnat regional. Chez les filles, c’est la JS Chemini qui a dominé les debats. Dans la catégorie des -48 kilos, le titre de champion est revenu à Saoudi Thanina (JSMahfouda), celui des -53 kilos à Bettar Mira (JS Chemini). Achat Maya (JS Chemini) à décroché le titre de championne de wilaya dans la catégorie des-59 kilos. Ali Mohand Fatiha (JS Chemini) a dominé sa catégorie chez les +59 kilos. En junior garçons, aucun club n’a pu dominer, à lui seul, les débats. Dans la catégorie des + 76 kilos, le titre de champion est revenu à Alou Jugurtha (USEK), celui des -76 kilos à Beriham Ilimas (AQABIW). Chez les moins -68 et -61 kilos, les titres sont revenus respectivement à Aourtilane Youva (SAMA) et Hamitouche Yanis (JS Semaoune). Mhand Said Zoubir (USEK) à décroché le titre de champion de wilaya dans la catégorie des-55 kilos. Le jeune Nouali Amar (Ait Abdelmoumène) a dominé sa catégorie chez les -55 kilos. Selon mr Boukou Kamel, president de la commission d’organisation au niveau de la ligue, «les deux tournois s'etaient deroulés dans de bonne conditions et le niveau a été acceptable». et d’ajouter, «le president, mr Sahi Hassen et tous les membres de la ligue tiennent à remercier respectivement les directeurs des deux salles, et, aussi le DJS qui a contribué grandement à la reussite de ces deux manifestations sportives d’envergures".

Saïd M.