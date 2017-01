Les pugilistes de Tizi-Gheniff contraints de déclarer forfait

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

Après une très bonne préparation qui promettait de très bons résultats, un véritable coup de massue est tombé sur la tête des responsables de la section boxe du CSA Olympique de Tizi-Gheniff. Le club qui devait participer aux championnats nationaux du noble art qui se déroulent depuis le 25 janvier à Djelfa a finalement dû déclarer forfait. Une grande déception pour les trois pugilistes : Mohamed Talaoughanim (48 kg), Sid Ali Benrabah (52 kg) et Ahmed Zamoum (56 kg). «Ce n’est pas uniquement nos jeunes boxeurs qui ont été mis KO bien avant de monter sur le ring. Nous sommes également abasourdis, en tant que responsables devant ces boxeurs qui se sont sacrifiés durant des mois et des mois. Ils sont privés de ce championnat à cause d’une malheureuse prise en charge que nous ne pouvons leur assurer», nous déclare l’entraîneur M. Ghani Bougaci, complètement abattu «après avoir frappé à toutes les portes, même de ceux qui nous avaient pourtant promis d’apporter leur aide». Il nous expliquera : «La ligue de wilaya ne pouvait pas nous prendre en charge, quant à notre APC, il y a cet obstacle qui est le contrôleur financier d’autant plus que cette dépense n’avait pas été prévue. Il ne nous restait donc que les bienfaiteurs, mais ils sont restés sourds à nos appels». Il reste néanmoins une petite consolation pour l’Olympique de Tizi Gheniff, la participation de la vice-championne Hanya Brerkane à une compétition qui sera organisée prochainement à Constantine.

Essaid Mouas