«La JSK reviendra en force !»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Pour le milieu de terrain kabyle Nassim Yettou, l’équipe se prépare comme il se doit pour la suite de la compétition. Dans cet entretien, il parle de plusieurs points concernant le club.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation lors de cette trêve ?

Nassim Yettou : Avec sérieux et détermination, pour assurer la meilleure préparation possible et entamer la phase retour en force.

Le fait de rester sans compétition pendant plus d’un mois ne vous perturbe pas ?

Si, car c’est une période un peu longue. Toutefois on en profite pour combler nos lacunes et recharger nos batteries. On travaille tous les volets, pour être à la hauteur lors de nos prochains rendez-vous. Et personnellement, je suis convaincu qu’on sera prêts pour de la suite.

Vous visez toujours, sans doute, une place de titulaire…

Je m’attends à ce que ma mission soit très difficile, pour gagner une place de titulaire. Toutefois, et grâce au travail, j’ai gagné la confiance de l’entraineur. Je peux vous dire que je ne lésinerai pas sur les efforts pour servir mon club.

Qu’avez vous à dire au sujet des nouvelles recrues ?

Khelili, que je connais très bien, est un très bon défenseur possédant beaucoup de qualités. Il pourra apporter un plus à l’équipe en défense et nous aider lors de la suite du parcours. Quant à Mehdi Benaldjia, que j’ai connu au MCA et à l’USMA, c’est un joueur très sérieux, au même titre que Baitèche, que j’ai connu également à l’USMA. Je suis sûr que ces deux joueurs apporteront un plus à l’équipe.

Et pour Izerghouf et Zerguine…

Je ne connaissais pas ces deux éléments avant leur arrivée à la JSK. Néanmoins, ils possèdent, eux aussi, du talent et peuvent apporter un plus à l’équipe. Avec toutes ces nouvelles recrues, la JSK sera plus forte, Inch’Allah, lors de la suite du parcours.

L’équipe a fait un parcours décevant lors de la phase aller. Comment voyez-vous la phase retour ?

Nos résultats lors de la phase aller n’étaient pas à la hauteur, car on pouvait mieux faire. Même la place qu’on occupe, actuellement, au classement n’est pas celle que mérite la JSK. Notre objectif, pour la seconde moitié du championnat, est de revenir en force, en récoltant le maximum de points possibles. Nous sommes déterminés à relever le défi et réaliser un meilleur parcours.

Vous allez affronter le MCA en ¼ de finale de la coupe d’Algérie. Comment voyez-vous ce match ?

Ce match sera spécial pour moi, vu que j’ai évolué dans les petites catégories du Mouloudia. Il sera également spécial pour la JSK, car il s’agit d’un classico. La coupe a un charme particulier et ce match sera une finale avant l’heure pour les deux équipes. Ceci dit, cette rencontre est un peu loin. On en reparlera à l’approche de ce rendez-vous, mais il est clair qu’on visera la qualification.

Qu’en est-il de la coupe de la CAF qui sera une nouvelle expérience pour vous ?

Cette coupe de la CAF sera une bonne expérience et pour moi et pour l’équipe qui possède beaucoup de jeunes joueurs. La JSK, qui est un grand club habitué à jouer les compétitions continentales, jouera cette compétition avec le cœur. Notre seul objectif est d’effectuer un parcours honorable. Je saisis cette occasion pour demander à nos supporters d’être derrière nous tout au long de la phase retour. Avec leur soutien, je reste persuadé que la JSK reviendra en force. En tant que joueurs, on fera tout pour réussir un bon parcours, car notre plus grande satisfaction est de voir nos fans heureux.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi