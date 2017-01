«On va à Reghaia pour gagner»

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Le champion d’hiver, l’US Béni Douala, reprendra du service, avec le lancement de la deuxième moitié du championnat de la division nationale amateur et le déroulement de la 15e journée. Les Ath Douala entameront cette phase retour avec un périlleux déplacement, chez un prétendant à l’accession, en l’occurrence le NARB Reghaia. Un match à six points pour les camarades de Wassim Noura, qui tenteront d’arracher la victoire face aux gars de Reghaia qui leur collent derrière, pour les écarter de la course et creuser l’écart. Une mission qui s’annonce d’ores et déjà difficile pour l’US Béni Douala, mais le coach Nait Abbas reste confiant et croit en sa belle étoile. «On ira à Reghaia pour gagner et rien d’autre. Ce sera un match à six points pour les deux équipes et si on veut augmenter nos chances pour l’accession, on doit surclasser nos poursuivants immédiats en commençant par le NARB Reghaia». Les coéquipiers de Kamel Hadj Kaci qui se sont bien préparés durant cette trêve hivernale sont décidés à arracher la victoire et à prendre l’envol davantage. Pour sa part, l’US Oued Amizour aura une chance inouïe de rester dans la course à l’accession, en tentant de battre son invité du jour le RC Bumerdès. Le WR M’Sila ne devra pas trouver de difficultés pour s’imposer face à la lanterne rouge, mais la vigilance doit être de mise. Ce sera le cas pour le MC M’Khadema qui sera opposé à la JS Hai El Djabel à huis clos, et qui tentera d’arracher la victoire pour s’éloigner de la zone rouge, mais les visiteurs, ne comptent pas revenir bredouille du stade de Ouargla. Pour rappel, hier trois matchs devaient avoir lieu et il s’agit du CRB Dar El Beida-MB Rouissat, du RC Kouba -IB Lakhdaria et de l’IB Khemis El Khechna - JSD Jijel.

A.M.