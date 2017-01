Du spectacle en vue

Par DDK | Il ya 14 minutes | 3 lecture(s)

C’est la grande reprise de la compétition africaine après la fin du premier tour il y a quelques jours.

Les quarts de finale de la CAN 2017 sont programmés pour aujourd’hui et demain. La première journée de ces quarts présente un plateau de deux matchs intéressants, qui mettront aux prises, le Burkina-Faso et la Tunisie au stade de l’Amitié à 17h et la grande affiche Sénégal – Cameroun prévue à 20h au stade de Franceville. Les Aigles de Carthage qui ont affronté les Burkinabés en 1998, retrouveront ces derniers 19 années après. Un match qui promet pour les deux sélections qui veulent continuer l’aventure et se frayer une place au carré d’as. Les Etalons qui ont terminé premiers de leur groupe devant le Cameroun sont armés pour s’offrir le billet qualificatif en ½ finale, mais les poulains de Kasperczak croient en leur belle étoile et sont motivés plus que jamais à surprendre davantage les observateurs et les amoureux de la balle ronde en Afrique. La deuxième confrontation prévue ce soir à Franceville entre le Sénégal et le Cameroun est très attendue par les téléspectateurs africains, mais à travers les quatre coins de la planète. Les Sénégalais grands favoris de cette CAN 2017, partent avec les faveurs des pronostics, mais en face, une sélection camerounaise habituée aux grands évènements, qui compte bien rester sur sa lancée et se qualifier au dernier carré de la compétition. La bataille sera rude entre les deux sélections et ce sera un match très engagé et musclé de bout en bout. Alors qui aura le dernier mot ce soir entre les Lions de la Téranga et les Lions Indomptables ? On le saura au coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre. Une chose est certaine le spectacle est garanti et personne ne peut pronostiquer sur la qualification de telle ou telle sélection. La succession à la Côte d’Ivoire est ouverte. Les deux derniers quarts de finale sont prévus pour demain avec ce derby entre l’Egypte et le Maroc et cette empoignade entre la surprenante sélection du RD Congo qui retrouve le Ghana, qu’elle a battu en finale de la CAN 1968.

A.M.