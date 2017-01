Lakhdar Adjali quitte le club

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Le technicien Lakhdar Adjali a démissionné, avant-hier, de son poste d’entraîneur adjoint de la JS Kabylie. Selon une source proche de la direction kabyle, le concerné a décidé de partir pour des raisons personnelles. D’ailleurs, il a résilié son contrat avec le club kabyle dans la même journée. Ainsi, c’est la fin de l’aventure pour Adjali avec la JSK, qu’il a rejoint il y a seulement quelques semaines. Pour rappel, l’ex-joueur du NAHD a démissionné une première fois avant qu’il décide de revenir après insistance du président Hannachi et du coach Sofiane Hidoussi. Cependant, il a travaillé encore quelques semaines avant de prendre, une nouvelle fois, la décision de partir avant-hier. En dépit de nos multiples tentatives de le joindre, Adjali était injoignable. Reste à savoir si la direction kabyle recrutera un autre adjoint, c’est ce qu’on saura prochainement. À présent, le coach Sofiane Hidoussi et ses assistants, Moneim Kherroubi et Lounes Gaouaoui en l’occurrence, continueront à préparer l’équipe pour la reprise de la compétition prévue pour le 1er février prochain.

JSK – ESS, le 1er février prochain

Sur un autre plan, le club kabyle entamera la phase retour face à l’ESS au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, le 1er février prochain à partir de 16h. La direction kabyle a convaincu la ligue professionnelle du football d’avancer ce match rentrant dans le cadre de la 19ème journée, pour que la JSK puisse préparer le match de la coupe de la CAF face au Monrovia CB, prévu le 10 février au Liberia. Après ce match face à l’ESS, la JSK affrontera l’USMH à El Harrach, le 6 février, avant de rallier le Liberia. Les responsables kabyles veulent mettre l’équipe dans de bonnes conditions afin de revenir avec un bon résultat du Liberia.

Les internationaux militaires attendus demain

Les Canaris se sont entraînés, hier matin à 8 heures, au stade du 1er novembre. Un match d’application a été programmé pour cette séance. Le capitaine Ali Rial a pris part à ce match d’application en dépit qu’il revient d’une blessure à la cuisse. Ce dernier sera apte à jouer mercredi prochain face à l’ESS, ce qui a soulagé le coach Sofiane Hidoussi. Par ailleurs, le retour des internationaux militaires kabyles, à savoir Redouani, Raiah et Ferhani, est prévu demain dimanche. Les joueurs en question réintégreront leur club lundi ou mardi prochain. Même le portier Malik Asselah entamera les entraînements avec son club demain après-midi. À signaler que les joueurs kabyles ont bénéficié d’une journée de repos aujourd’hui.

M. L.