MCA - USMH, un derby à ne pas rater

Les yeux seront braqués cet après-midi au stade olympique du 5 Juillet qui abritera le derby entre le leader le MC Alger et son voisin l’USM El Harrach. Un match entrant dans le cadre de la 17e journée du championnat de ligue Une Mobilis. Les Mouloudéens qui ont un match en moins face à la JSK, veulent débuter cette phase retour en force, face aux Harrachis battus lors de la reprise du championnat sur leurs bases, par l’USM Bel Abbès sur le score de deux buts à zéro. Un derby qui va drainer certainement un public nombreux qui se déplacera au stade pour prêter main forte à ses favoris. Les poulains de Kamel Mouassa ne comptent pas louper cette aubaine et veulent consolider leur statut de solide leader, en s’offrant les trois points qui seront mis en jeu. Mais les Harrachis de leur côté, ne veulent en aucun cas, concéder un deuxième revers, et se présenteront sur la pelouse du 5 Juillet, avec l’unique but de rectifier le tir et de réaliser un bon résultat. Une mission qui s’annonce difficile pour les protégés de Boualem Charef face à leur bête noire le Mouloudia d’Alger. Un autre match est prévu aujourd’hui et mettra aux prises les deux nouveaux promus l’USM Bel Abbès et le CA Batna. Un match de la confirmation pour les deux équipes qui se sont distinguées lors de la première journée de la phase retour, en battant respectivement l’USMH 2 à 0 et l’O Médéa 3 à 0. L’avantage est pour les poulains de Cherif El Ouezzani qui auront l’apport du public et qui se produiront sur leur terrain. Mais les Batnéens ne l’entendent pas de cette oreille et sont décidés à rafler la mise et à confirmer leur ascension.

A. M.