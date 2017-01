Et Kadiria surclasse Auzia !

Par DDK | Il ya 29 minutes | 16 lecture(s)

Les treize équipes qui animent le championnat honneur, Ligue de Bouira, ont droit à une pose de deux semaines (22 janvier au 10 février), afin de se ressourcer et faire leur bilan, avant d’attaquer la phase retour qui commence le 11 février.

Et c’est le DRB Kadiria qui remporte le titre honorifique du champion d’hiver, en surclassant l’US Auzia dans l’ultime journée de la phase aller. L’équipe de Kadiria termine ainsi avec 30 points au compteur, dix victoires, zéro nul et deux défaites. De son côté, l’US Auzia suit juste derrière avec un point de retard, neuf victoires, deux matchs nuls et une seule défaite. Toutefois, 236 buts ont été inscrits lors de la phase aller, dont 55 ont été inscrits par les deux premiers classés. La phase aller a, en revanche, été marquée par la nette domination de l’équipe de Sour El Ghozlane, l’US Auzia et le DRB Kadiria. Neuf points séparent le deuxième des trois poursuivants immédiats, à savoir l’USC Khebouzia, l’USM Bouira, l’ABR Djebahia et l’OC Adjiba, qui comptent chacune 20 points, et ce en attendant le résultat du match retard entre l’USC Khebouzia et l’USM Bouira. L’US Auzia termine meilleure attaque avec 28 buts inscrits et aussi meilleure défense avec seulement cinq buts d’encaissés. Par ailleurs, ce sont l’USM Bouira et l’IRB Esnam qui ferment le tableau général, avec respectivement cinq et trois points, alors que l’équipe d’El Esnam compte déjà deux forfaits. À noter que la confrontation entre les deux premiers classés qui a eu lieu lors de la cinquième journée, a été remportée par l’US Auzia qui a écrasé le DRB Kadiria chez ce dernier sur le score sans appel de 0 à 5. De son côté, l’US Auzia a été battue lors de la première journée (1 - 0), par l’USC Khebouzia, pour enchaîner victoire sur victoire, écrasant tout sur son passage jusqu’aux trois dernières journées, pour se faire accrocher deux fois de suite par la JS Adjiba (1 - 1) et le CR Bordj Okhris (1 - 1). Par ailleurs, au moment où on s’attendait à une rude bataille entre les trois équipes reléguées la saison écoulée de la Régionale II, à savoir le CR Thameur, la JS Bouaklane et l’US Auzia, c’est seulement cette dernière qui occupe le peloton en tête. En effet, la JS Bouaklane termine la première partie du championnat à la sixième place avec 19 points, tandis que le CR Thameur suit juste derrière, à la septième place avec 17 points. La phase retour s’annonce difficile pour l’US Auzia et le DRB Kadiria.

A M’hena