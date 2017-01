L’académie des sports dans l’illégalité

Par DDK | Il ya 31 minutes | 14 lecture(s)

Créée en 2008, l’«Association sportive de wilaya», promue au statut d’Académie des sports de la wilaya de Bouira en 2012, s’est investie dans la formation de base au profit des jeunes sportifs, toutes disciplines confondues, pour se focaliser en fin de compte sur le football. Néanmoins, l’académie dira son président, cadre à la DJS, M. Salah Irnatène, est aujourd’hui en stand by et attend à ce qu’on lui renouvelle son agrément, dont le dossier a été déposé en novembre dernier, afin de continuer à travailler sereinement. En attendant elle reste dans l’illégalité, même si elle continue d’activer. «Cet état de fait place l’Académie dans une situation confuse, sans subvention ou autres aides pour mener à bien sa mission dans la formation des jeunes footballeurs. Malgré ce couac administratif, l’académie continue à travailler, on ne pouvait pas briser la cadence du travail, on a juste demandé aux responsables des clubs de payer l’assurance des joueurs, car il ne faut en aucun cas jouer avec la santé des enfants. Pour l’acquisition du matériel, la restauration etc., on se débrouille comme on peut en attendant des jours meilleurs», dira notre interlocuteur. L’académie compte aujourd’hui 20 équipes, des U13 des clubs engagés dans divers championnats, à l’instar de l’IB Lakhdaria, l’E Sour Ghozlane, le MB Bouira, le JS M’Chedallah, etc. La formation qui dure trois saisons est assurée par des entraîneurs diplômés, avec comme au programme, l’ABC du football avec ses multiples facettes, l’organisation de plusieurs plateaux et challenges durant la saison, notamment lors des dates et événements symboliques. À noter que pour clôturer la saison sportive 2015/2016, l’Académie sportive a organisé sept challenges dont le dernier en date remonte au 1er juin de l’année écoulée, date coïncidant avec la journée mondiale de l’enfant. Le challenge qui a été remporté par l’équipe du DRB Kadiria a été marqué par non seulement une bonne organisation et un fair-play total mais également par une forte présence de familles.

A. M’hena