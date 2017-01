Lyes, un talent précoce et prometteur

Par DDK | Il ya 29 minutes | 18 lecture(s)

Malgré son jeune âge, ce garçon de 8 ans fait montre d’un talent indéniablement prometteur. Ses professeurs le vouent à un bel avenir dans cette discipline noble qu’est le karaté-do. Bouaffad Lyes, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est un jeune athlète qui jouit d’un potentiel technique sur le tatami notablement au-dessus de la moyenne et qui lui a permis de décrocher la ceinture verte et ne cesse de progresser à un rythme soutenu. Il l’a démontré à de nombreuses reprises dont la dernière à Boumerdès où il a remporté le championnat auquel son club formateur l’USMDBK a pris part. Une compétition très relevée mais qui n’a pas empêché le jeune Lyes de surpasser ses adversaires. Et c’est bien grâce à ses qualités, son encadrement sportif assuré par le duo Merabti Djamel – Oussadit Rachid mais surtout son environnement familial au sein duquel il est très bien entouré et encouragé par ses proches, à commencer par son père et son grand-père Cheikh Amar qui n’a de cesse de le pousser à réussir aussi bien dans ses études que dans sa discipline sportive de prédilection.

Massi Boufatis