Chaud débat, zéro but à Sidi Aïch

Considérée comme la grande affiche de cette onzième journée, le duel ayant mis aux prises le dauphin Sidi Aïch et le leader de cette division d’honneur le SRBTazmalt n'a finalement pas connu de vainqueur. Les deux équipes s'étant séparées sur un score nul et vierge de zéro partout au terme d'une partie palpitante et indécise. Ce sont les camarades de Djaker qui ont été les premiers à se montrer dangereux avec une belle action (6') mais sans toutefois parvenir à percer la muraille du SRBT bien dressée autour de son gardien. Plus on avançait dans le match plus la bataille faisait rage au milieu du terrain avec de rares occasions de part et d'autre tant le jeu était fermé avec des défenses qui ont pris le dessus sur les lignes offensives. De retour des vestiaires, les joueurs du SSSA sentant qu’il y avait un bon coup à jouer vont monter d’un cran en imposant même un rythme assez soutenu à leur adversaire du jour. En vain toutefois. Au bout, c'est tout de même un bon point de pris par le SSSA face à un coriace et expérimenté adversaire comme le SRBT qui a bien géré son match et qui a même confirmé son statut de sérieux prétendant au titre.

Zahir Ait Hamouda