Démonstration de Moulediouane

Par DDK | Il ya 29 minutes | 15 lecture(s)

Rien ne semble arrêter l'ascension fulgurante de l'OS Moulediouane en championnat de la division honneur de Tizi-Ouzou. Les protégés de Youcef Hadji et Rabah Bournissa ont réussi une large victoire lors de cette 1ère journée de la phase retour, en battant le KC Taguemount Azzouz, leur invité du jour, sur le score sans appel de 4 à 2. La première mi-temps s'est achevée sur le score de 2 à 0 en faveur des gars de Moulediouane, sur un doublé signé Hadj Meraoui. Après la pause-citron, les locaux ont réussi à tripler la mise par l'intermédiaire de Benarbane Khaled, avant que les visiteurs ne reviennent dans le match en marquant coup sur coup deux buts. Les Oiseaux de Moulediouane sentant le danger venir, sont repartis en attaque et obtiendront un penalty, vers la fin de la rencontre, que transforme avec succès Khaled et mettant fin aux espoirs des joueurs de Taguemount Azzouz. Un succès qui permet aux Oiseaux de Moulediouane de rester à la première place avec toujours cinq points d'écart sur le dauphin la JS Boukhalfa qui a battu, en déplacement, le DC Boghni sur le score de 3 à 0.

Massi Boufatis