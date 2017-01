«Pourquoi pas un titre !»

Par DDK | Il ya 29 minutes | 17 lecture(s)

Le nouvel attaquant de la JSK, Mehdi Benaldjia, se dit optimiste quant à l’avenir de son nouveau club.

La Dépêche de Kabylie : Comment est l’état d’esprit du groupe à quelques jours de votre premier match de la phase retour ?

Mehdi Benaldjia : L’équipe se trouve dans de bonnes conditions. Nous continuons à travailler pour bien reprendre la compétition mercredi prochain. Après tout un travail, nous serons prêts le jour J. Nous sommes déterminés à tout faire pour réussir une bonne phase-retour inchallah.

Plus d’un mois sans jouer de matchs officiels ne vous gêne-t-il pas ?

Certes, rester longtemps sans compétition, ce n’est pas très bénéfique. Néanmoins, avec le cœur et la volonté nous rattraperons le manque de compétition. Nous sommes déterminés à tout faire pour réussir de bons résultats.

Vous avez marqué des buts lors des matchs amicaux. Cela vous suffit-il pour avoir confiance ?

J’avoue que je me sens bien et je fais de mon mieux pour être toujours à la hauteur. Il est vrai que le fait de marquer des buts me motive davantage pour redoubler d’efforts à chaque fois. Mon objectif est de confirmer dès l’entame de la phase-retour du championnat. Je ferai tout pour continuer à marquer des buts et aider mon équipe à réussir.

Le coach Hidoussi a affirmé que vous serez prêt pour débuter la compétition… Cela vous motive ?

Les propos du coach ne peuvent que me motiver davantage et je ferai tout pour mériter sa confiance. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour servir mon club et être à la hauteur.

Vous connaissiez plusieurs joueurs de la JSK avant même votre venue. Cela vous a-t-il aidé à vous adapter ?

En effet, je connais très bien Khelili, Yettou et Baitèche avec qui j’ai joué soit en club soit en sélection olympique. Mais je connais aussi d’autres joueurs que j’ai eu à affronter et avec qui j’ai de très bonnes relations. Cela m’a effectivement aidé à m’adapter vite au groupe. J’y suis déjà très à l’aise.

Vous affronterez l’ESS mercredi prochain, comment voyez-vous cette rencontre ?

L’ESS ou un autre club, nous jouerons pour gagner la partie et entamer la phase-retour avec un bon résultat. Nous disputerons deux matchs avant celui de la coupe de la CAF et notre objectif est de réussir de bons résultats, pour partir au Liberia avec un bon moral.

Votre équipe a terminé la phase-aller avec 16 points. Pensez-vous qu’elle terminera la saison dans une position plus confortable ?

Certes, tous les matchs de la phase-retour s’annoncent difficiles, toutefois, la JSK possède les moyens pour revenir en force. Nous relèverons le défi et inchaalah nous réaliserons de bons résultats dans les différentes compétitions et, pourquoi pas, gagner même un titre.

Et le match de la coupe de la CAF face au Monrovia CB du Liberia, comment le voyez-vous ?

Ce match est un autre important rendez-vous qui nous attend. Cependant, il est encore un peu loin. Nous en reparlerons au moment opportun. Une fois que nous aurons joué les deux matchs du championnat, nous préparerons convenablement ce rendez-vous continental.

Les supporters attendent beaucoup de vous pour la phase-retour, qu’avez-vous à leur dire ?

Les supporters de la JSK sont connus pour leur amour pour leur club. Ce sont des connaisseurs en football et nous sommes conscients qu’ils attendent beaucoup de nous. Je leur demande de nous soutenir car leur soutien nous est vital. Nous sommes déterminés à tout faire pour ne pas les décevoir et leur procurer de la joie inchaalah.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi