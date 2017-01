Zafour nommé nouveau DG

Par DDK | Il ya 31 minutes | 23 lecture(s)

La JSM Béjaïa s’est lourdement inclinée, avant-hier à Biskra, face à l’USB locale (3 - 0) dans une empoignade qui est pourtant placée comme l’affiche de cette 18e journée de ligue 2 Mobilis. Hélas, les Béjaouis (28 points) qui dégringolent en plus au 5e rang, n’ont pas été à la hauteur de ce rendez-vous contrairement à leur adversaire du jour qui, à la faveur de son large succès, s’empare de la seconde place du classement avec 30 points à son compteur. Certes, on a beau déplorer des pressions terribles exercées sur les Béjaouis par leurs hôtes, en témoigne l’agression dont aurait été victime l’entraîneur en chef Younes Ifticène, un geste qui a été fortement condamné par la direction du club, mais rien ne peut justifier les deux penalties ratés par Hadjidj (58’) et Bensaha (75’). Et comme un malheur n’arrive jamais seul, les hommes de Younes Ifticène ont encaissé un troisième but assassin vers la fin de la partie (89’) devant les yeux ahuris des quelques dizaines de supporters du club présents au stade de Biskra. Une déroute lourde de conséquence pour la JSM Béjaïa qui s’incline ainsi pour la première fois de la saison sur un tel score, provoquant du coup un sentiment d’inquiétude chez les amoureux du club qui semblent hantés plus que jamais par le scénario de la saison précédente. Analysant les péripéties de cette confrontation contre l’USB, le coach en chef de la JSMB, Younes Ifticène, dira en substance : «C’est une défaite très sévère que nous venons d’enregistrer face à un adversaire qui était plus volontaire. Il avait, d’ailleurs, vite pris les choses en main pour marquer deux buts en première période de jeu. Mais durant le second half et après les consignes données, nous avons pu acculer notre vis-à-vis pour obtenir deux penalties que nous avons malheureusement loupés. En tout état de cause, cette défaite ne pourra altérer notre détermination à revenir au premier plan lors des prochaines journées».

Il entamera sa mission aujourd’hui

Le président de la SSPA/JSMB, Boualem Tiab, a procédé avant-hier à la nomination de Brahim Zafour en tant que directeur général du club. L’ancien joueur de la JSK et de la JSMB qui a passé sept bonnes saisons dans ce club avant de raccrocher les crampons durant la saison 2014/2015, débutera ses nouvelles fonctions aujourd’hui, dimanche.

B Ouari