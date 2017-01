Makhloufi vise les championnats du monde de Londres

Par DDK | Il ya 30 minutes | 20 lecture(s)

L'athlète algérien, Taoufik Makhloufi, sacré meilleur athlète de l'année 2016, a indiqué jeudi soir à Alger que son prochain objectif était les championnats du monde d'athlétisme, prévus le mois d'août prochain à Londres (Angleterre). "Je suis très honoré d'avoir remporté le trophée du meilleur athlète de l'année 2016. Je remercie le Comité olympique et sportif algérien de m'avoir choisi. C'est une satisfaction pour moi et pour ma famille. Mon objectif est désormais les prochains championnats du monde de Londres.", a déclaré à l'APS Makhloufi, en marge de la cérémonie d'Algerian Olympic and Sports Awards, organisée par le Comité olympique et sportif algérien (COA). L'athlète algérien, Taoufik Makhloufi, la rameuse Amina Rouba ainsi que la nageuse Amel Melih, ont été sacrés meilleurs athlètes de l'année 2016. Makhloufi a été récompensé pour ses deux médailles d'argent remportées aux 1500m et 800m des jeux Olympiques de Rio 2016, alors que le trophée de la meilleure athlète féminine a été attribué à Rouba (Aviron) et Melih (Natation) pour leurs titres de championnes d'Afrique. Interrogé sur son programme de préparation pour les mois à venir, Makhloufi s'est dit très enthousiaste à retrouver les pistes d'athlétisme après avoir passé quelques moments de "bonheur" avec sa famille à Souk Ahras. "Nous avons tracé un programme très ambitieux avec mon entraîneur, le Français Philip Dupont. Je vais m'entraîner en Afrique du Sud, au Kenya et aux Etats-Unis, en prévision des prochaines échéances", a-t-il ajouté. Après ces deux médailles de Rio, Taoufik Makhloufi a pris part à deux meetings. D'abord au rendez-vous de Saint-Denis à Paris, où il avait terminé 2e au 800 m, alors qu'au meeting de Bruxelles, l'athlète algérien s'est contenté de la 4e place au 1500 m.