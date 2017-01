Le bourreau face au spécialiste !

Par DDK | Il ya 31 minutes | 22 lecture(s)

Le deuxième jour des quarts de finale de la coupe d’Afrique des nations présentera un plateau de qualité, avec ce choc qui mettra aux prises l’égypte et le Maroc. Le qualifié aura pour adversaire le Burkina Faso, tombeur des Tunisiens, hier, (2 - 0) et premier qualifié aux demi-finales

Les Marocains, qui se sont qualifiés au deuxième tour après 13 longues années d’attente, veulent confirmer leur grand retour sur la scène africaine. Sur les 25 rencontres qu’ils ont jouées face aux Pharaons, ils en ont remporté 12. Quant aux Egyptiens, détenteurs de sept trophées africains et qui refont eux aussi surface après avoir loupé 3 éditions de la CAN, ils comptent aller jusqu’au bout de l’aventure. Les coéquipiers du vétéran Issam El Hadary veulent mettre fin à la suprématie des Lions de l’Atlas, eux qui n’ont gagné que deux fois face à ces derniers. Le dernier succès des Pharaons remontent à l’année 1986. Ce soir, au stade de Port Gentil, les deux sélections vont donc batailler pour s’offrir le billet qualificatif au carré d’as. Une mission qui s’annonce difficile pour les deux équipes et qui va se jouer sur des détails. Hervé Renard, qui a remporté deux trophées avec la Zambie et la Côte d’Ivoire, veut emmener le Maroc au sommet de la pyramide. L’autre confrontation qui promet du spectacle mettra aux prises les Black Stars, malheureux finalistes de la dernière édition, et la République Démocratique du Congo qui a survolé son groupe en terminant à la 1ère place. Les Ghanéens sont certes favoris, mais en face d’eux la sélection de la RD Congo est plus que jamais déterminée à s’offrir la qualification au dernier carré. Ce match, qui se déroulera à Oyem à 17h, sera très disputé physiquement. Les amoureux de la balle ronde auront les regards braqués sur ces deux chocs, très attendus. Du spectacle, des buts et de l’engament seront certainement au rendez-vous. Nous saurons ce soir quelles sont les sélections qui se seront imposées. Nous y reviendrons…

A. M.