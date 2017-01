Le CSC en ligne de mire

Par DDK | Il ya 31 minutes | 21 lecture(s)

Après une longue trêve qui aura duré plus d’un mois, les joueurs du MO Béjaïa vont renouer avec la compétition, le week-end prochain, en recevant le CS Constantine dans une rencontre capitale. En effet, en plus de la trêve du championnat, les Crabes ont vu leur trêve s’allonger de deux semaines suite au report de leur matchs face à l’USM Alger et le DRB Tadjenant. Ce report a été bénéfique pour les camarades de Messaadia qui en ont tiré profit, pour assurer la meilleure préparation possible. «A mon arrivée, j’ai constaté un grand déficit physique, notamment, chez certains joueurs. Cette longue trêve nous a permis de mettre en place un programme adéquat, pour combler ce déficit. D’ailleurs, notre préparation à Béjaïa a été axée, essentiellement, sur le volet physique. Nous n’avons abordé le volet technico-tactique qu’après avoir pris nos quartiers à Temouchent», a expliqué l’entraineur Mohamed Henkouche. Ce dernier, arrivé au club lors du mercato, aura comme premier test la réception du CSC. Il est indispensable pour lui, mais, aussi et surtout, pour l’équipe de l’emporter, pour prendre un nouveau départ et démontrer, par là, que le renfort effectué au mercato et le travail accompli durant cette trêve ont donné une nouvelle dynamique à l’équipe. Derniers au classement avec 11 points, les Béjaouis comptent amorcer un nouveau départ le plus vite possible. En tout cas, le coach Henkouche s’est dit satisfait de la préparation de son groupe. «Les joueurs sont à féliciter pour les efforts qu’ils ont consentis. Je sens que le groupe progresse de jour en jour et nous allons nous améliorer, davantage, avec la compétition officielle», a-t-il précisé. Ainsi, et après avoir bénéficié de deux jours de repos, les camarades de Rehal ont renoué avec les entrainements hier, pour préparer leur match face CS Constantine. Ils disposent d’une semaine pour apporter les derniers réglages pour êtres fin prêts, pour cette rencontre plus que décisive.

Amine Kaci