4,5 millards dans les caisses

Les actionnaires de la SSPA/ MOB vont se réunir ce soir pour faire l’état des lieux. Une rencontre de travail qui aura comme premier objectif l’évaluation de ce qui a été fait côté recrutement et préparation de l’équipe. Les officiels du club nous ont également précisé qu’ils se pencheront sur le bilan financier du président Boubekeur Ikhlef pour la saison 2016. Pour permettre au concerné de réunir l’ensemble pièces justificatives des dépenses, la réunion avait été reportée une première fois. Les actionnaires auront également à débattre des moyens à entreprendre pour réactiver certaines pistes de sponsoring. Les caisses du club ont été renflouées de 4,5 milliards de centimes, émanant du MJS et de l’APC, mais cela reste insuffisant devant les dettes accumulées par le club. Les joueurs vont néanmoins percevoir un salaire, au plus tard demain.

Amine Kaci