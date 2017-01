Béni Douala perd son fauteuil à Reghaia

Par DDK | Il ya 26 minutes | 37 lecture(s)

L’US Béni Douala, qui a effectué un périlleux déplacement au stade de Reghaia pour y affronter l’un de ses concurrents à l’accession, le NARBR local, a raté la victoire lors de cette 1ère journée de la phase retour.

Les poulains de Nait Abbas qui ont joué amoindris avec des absents de taille, à l’image du capitaine Rachid Hamadache, de Bouabdellah, Daoud pour ne citer que ceux-là, ont fait jeu égal avec l’équipe de Reghaia soutenue par son nombreux public. Les camarades de Benmessaoud auraient pu s’imposer surtout dans les dernières minutes de la partie, lorsque le rentrant Hadj Kaci rate une occasion en or ainsi que Henni à la 88’ et la 90’. Un nul au goût d’une défaite pour l’US Béni Douala qui perd son fauteuil de leader en le cédant au RC Kouba, son prochain adversaire qui s’est imposé deux buts à un face à l’IB Lakhdaria dans les cinq dernières minutes de la partie, alors qu’il était mené un but à zéro jusqu’à la 85’. Les Koubéens prennent les commandes avec 29 points dans leur compte et avec un point d’avance sur l’US Béni Douala qui reste dans la course à l’accession. Les dirigeants, les joueurs et le staff technique ainsi que les supporters qui se sont déplacés à Reghaia avant-hier samedi, étaient très déçus à la fin de la rencontre et auraient bien souhaité s’offrir la victoire et préserver la première place mais en vain, et ils étaient très en colère contre l’arbitre lequel, à leurs yeux, a faussé la partie. En effet, un supporter de Reghaia a pénétré sur le terrain et a tenté d’agresser l’arbitre, ce qui a contraint ce dernier à arrêter la partie pendant 8 minutes avant de reprendre et de ne rajouter que trois minutes de temps additionnel.

L’US Oued Amizour arrive

La bonne opération de cette journée est sans doute à mettre aussi à l’actif de l’US Oued Amizour qui arrive et qui se place à la 3e place avec 24 points à son actif et à cinq longueurs du nouveau leader le RC Kouba. L’équipe chère au président Omar Oumbiche s’est illustrée lors de cette première journée de la phase retour de la division nationale amateur en s’imposant sur le score large et sans appel de 3 à 0. Une vraie démonstration de force des gars de Oued Amizour qui annoncent la couleur et qui affichent clairement leurs ambitions, de jouer le tout pour le tout, pour arracher l’accession en fin de saison en ligue deux mobilis.

Massi Boufatis et A. M.