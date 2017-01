«L’arbitre aurait dû arrêter la partie»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 41 lecture(s)

Le coach Nait Abbas était très en colère à la fin du match contre l’arbitre lequel, à ses yeux, devait arrêter la partie, mais en vain. «L’arbitre a faussé la partie et il devait l’arrêter après qu’un supporter a tenté de l’agresser sur le terrain alors que le match se jouait», dira-t-il. Et de conclure : «Pour revenir au match, je crois qu’on aurait pu remporter la victoire si mes joueurs avaient été plus concentrés sur le dernier geste. Mais ils ont raté des occasions en or surtout dans les dernières minutes de la rencontre. Ce nul a un goût d’une défaite car on tenait vraiment à la victoire. Mais bon, ce n’est pas fini et on va rebondir dès la prochaine rencontre face au RC Kouba qui nous a chipé la première place et on va récupérer inch-allah».

Propos recueillis par M. B.