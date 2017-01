Statu quo au sommet !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 39 lecture(s)

La quatorzième journée du championnat de la nationale 1 des seniors dames, qui s’est déroulée le week-end passé, n’a pas apporté des changements au sommet. En effet, les équipes composant le trio de tête, à savoir le GSP, le NCB et le MBB, ont toutes gagné. Ainsi, le GSP, solide leader depuis le début du championnat, n’a pas trouvé de difficultés pour assoir sa domination en s’offrant une victoire devant le RC Béjaïa sur le score de 3/1 (28/30, 25/13, 25/16 et 26/24), en dehors du premier set, qui est revenu aux Bejaouies, et le 4e qui ont été un peu serré. Les autres sets sont revenus, logiquement, aux algéroises, bien parties pour décrocher le titre de champion d’Algérie. Le NC Béjaïa, qui recevait le Seddouk VB, n’a pas raté l’occasion, pour sa part, d’empocher trois précieux points en gagnant sur le score de 3/1 (25/19, 25/19, 22/25 et 25/16). Un résultat qui maintient les capées de Malek Allab à une seconde place qui peut ouvrir la porte à la participation à une compétition régionale. Quant à la formation du MB Béjaïa, elle est revenue avec une belle victoire de son déplacement à Blida en s’imposant devant l’ASVB locale sur le score de 3/0 (16/25, 19/25 et 23/25). Une victoire qui assure aux protégées de Halim Henni cette seconde place en compagnie du NCB. L’ASW Béjaïa, pour sa part, renoue avec la victoire à l’occasion de la réception du WA Tlemcen, avant dernier au classement général, en le battant par 3/0 (25/17, 25/17 et 25/18). Un succès qui permet, donc, aux Béjaouies de se hisser à la sixième place. Enfin, les joueuses du WA Béjaïa n’ont pas trouvé les ressources nécessaires pour tenir tête aux Chlefiennes du NRC qui partent de la capitale des Hammadites avec une victoire logique sur le score de 3/0 (24/26, 22/25 et 13/25). Une défaite qui ne devrait pas décourager les représentantes de la ville de Yemma Gouraya lors des prochaines journées, car elles sont toutes proches du maintien qui reste leur objectif principal.

Z. H.