Des satisfactions et des regrets

Par DDK | Il ya 26 minutes | 36 lecture(s)

Le championnat de la division régionale 1 vient de boucler sa phase aller. L'heure est aux bilans.

Chaque formation de ce palier profitera de cette courte trêve pour corriger ses lacunes et préparer la seconde manche qui sera certainement plus dure. Que dire du parcours de la formation akboucienne de la JSA en cette première phase du championnat ? La question mérite d’être posée, dans la mesure où les avis sont communs et chacun est amené à donner le même diagnostic. En jetant un premier coup d'œil sur la récolte de la JSA, on ne peut que constater que le bilan des protégés d’Azeddine Irid demeure positif même si au fond des choses, les coéquipiers de Benmahrez auraient nettement pu faire mieux. À vous de juger : l'équipe a terminé l'aller à la seconde place au classement derrière le solide leader le MB Bouira avec un capital de vingt sept (27) points (09 victoires contre six (06) défaites avec 19 buts marqués et 11 encaissés), soit une moisson qui peut être jugée très honorable. Il faut dire que le début de saison était satisfaisant. En effet, les coéquipiers de Bachouche ont aligné quatre victoires d’affilée. Il a fallu attendre la cinquième journée pour voir les Akbouciens laisser des plumes à Tichy. Seulement, cette euphorie n'a pas tenu longtemps puisque la formation akboucienne est retombée dans ses travers en concédant une défaite à domicile face au voisin le MB Bouira. Une défaite lourde de conséquences puisque leur adversaire du jour a depuis pris les commandes de cette régionale 1 et parvient même à creuser l’écart jusqu’à sept points à la fin de cette première phase. Encore une fois, les coéquipiers de Lardjene ont dû attendre la venue de l’ECOued Smar dans le cadre de la mise à jour du championnat pour remonter la pente et rejoindre les deux autres dauphins que sont la JS Tixeraine et l’ESour Ghozlane. Des performances qui ont permis à Koceila et consorts de passer cette trêve au chaud en attendant de tirer les conclusions qui s'imposent et recharger les batteries en prévision de la phase retour.

Une attaque percutante et une défense hermétique

Sur le plan des statistiques, la formation akboucienne a brillé avec une ligne d'attaque acceptable en bouclant ce premier cycle à la quatrième position. Par contre, le secteur défensif a été vraiment costaud avec onze (11) buts encaissés, ce qui fait de lui le meilleur du groupe. Soit une différence positive de (+8). Le coach Azzedine Irid qui, faut-il le rappeler, a pris le train en marche après le départ de Mustapha Sid-Ali qui est le premier à avoir reconnu que la cause principale de ce manque efficacité du compartiment offensif à certains moments de la compétition est le chamboulement de sa composante notamment lors de la mauvaise période traversée en milieu de parcours de cette première manche. Le staff technique de la JSA aura-t-il assez de temps pour non seulement rééquilibrer, mais réorganiser le compartiment offensif de son équipe ? Réponse en début de la phase retour. Parmi les éléments formant la ligne offensive de l'équipe akboucienne, il faudra citer un élément qui demeure le plus compétiteur et plus efficace. Il s'agit du vieux briscard mais toujours aussi opportuniste Koceila Lardjene qui détient la palme avec six buts marqués suivi de Rochdi et autre Bouchouchene.

Zahir Ait hamouda