Par DDK | Il ya 25 minutes | 38 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie: Avec du recul, quelle analyse faites-vous sur le parcours de votre équipe ?

Benmahrez: Je pense que notre parcours est positif pour ne pas dire formidable. Au vu de notre classement actuel en championnat, nous sommes dans les normes. Nous avons réalisé de belles performances face à certaines équipes réputées pourtant être parmi les meilleures dans cette régionale 1. Dans d’autres rencontres, bien que l'on ait laissé filer des points, on a réalisé de belles prestations. Mais, grosso modo, c’est un parcours positif et nous sommes satisfaits.

Vous attendiez-vous à un parcours aussi positif ?

Pour ne rien vous cacher, je m’attendais personnellement à un début de saison plus difficile. J’ai pensé qu’une jeune équipe comme celle de la JSA trouverait des difficultés à se frotter aux clubs considérés comme grosses cylindrées avec leurs joueurs chevronnés. Finalement, on a découvert que le niveau de toutes les équipes est pratiquement le même. Ce qui est important c’est de rester dans cette dynamique, à savoir faire le plein à domicile tout en essayant de récolter des points en déplacement. Le parcours est encore long et la phase retour sera plus difficile que l’aller avec tous ces enjeux différents.

Comment voyez-vous vos chances pour le reste du parcours ?

Sans prétention aucune, nos chances sont intactes et nous pourrons même terminer le championnat parmi les trois ou quatre premiers. Rien n’est encore joué pour l’ensemble des équipes. Que ce soit en haut du tableau ou en bas, tout reste jouable. Il reste quinze matches à jouer dont sept à domicile, donc pas moins de 45 points à récolter. À mon sens, rien n’est encore joué dans ce palier et il faut croire en nos chances de jouer les premiers rôles jusqu’au bout. Il faut savoir gérer intelligemment cette phase retour.

Donc optimiste ?

Oui, tout à fait ! Nous sommes là avec pour seul objectif de nous préparer à aborder la phase retour du bon pied. Avec l’effectif dont on dispose, nous pourrons réaliser un bon parcours et rêver d’un exploit. Nous recelons de jeunes éléments talentueux encadrés par certains cadres de l’équipe auxquels il faut ajouter le staff technique et administratif qui fait un énorme travail, surtout sur le plan mental. Sincèrement, il y a de quoi être optimiste. Nous nourrissons tous les espoirs de voir l’équipe revenir en force et terminer la saison parmi le peloton de tête et pourquoi pas, réussir l'exploit.

Entretien réalisé par Zahir Ait Hamouda