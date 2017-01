Le Burkina Faso passe, la Tunisie trépasse

Par DDK | Il ya 24 minutes | 40 lecture(s)

Les deux premiers quarts de finale de la coupe d’Afrique des nations ont tenu toutes leurs promesses, en matière d’engagement physique, de duels et de suspense. Le Burkina Faso est le premier pays qualifié au carré d’as de cette 31e édition, en damant le pion aux Aigles de Carthage dans les dix dernières minutes de la partie. Les Tunisiens, après avoir tenu le coup en première mi-temps, ont cédé devant les Etalons du Burkina Faso à la 80’, sur un premier but inscrit par Aristide Bancé qui venait de faire son entrée sur le terrain. Ce même joueur a même failli doubler la mise une minute plus tard, n’était-ce le poteau qui a renvoyé le cuir. Mais quelques minutes plus tard, Nakoulma réussit à corser l’addition mettant fin aux espoirs des poulains de Kasperczak. Les Etalons valident ainsi leur billet qualificatif en demi-finale. Ils seront opposés soit à l’égypte soit au Maroc qui s’affrontaient hier dans la soirée, à Port Gentil. La Tunisie quitte ainsi la compétition africaine du Gabon et les Burkinabés, finalistes de l’édition 2013, tenteront d’aller jusqu’au bout de l’aventure cette fois-ci.

Le Cameroun jusqu’au bout du suspense

Le choc des quarts de finale, qui a mis aux prises le Sénégal, grand favori de ce tournoi continental, face à une sélection camerounaise rajeunie mais pleine de volonté, a été très disputé et plein de suspense. Les deux sélections n’ont pu se départager dans le temps réglementaire et ont dû jouer les prolongations. Malgré les nombreuses occasions de part et d’autre, aucune équipe n’a pu trouver la faille et le chemin des filets. Il a donc fallu recourir à la fatidique série des tirs au but. La chance a souri aux Lions Indomptables qui se qualifient sur le score de 5 tirs à 4. C’est Sadio Mané la star des Lions de la Téranga qui a raté un tir. Les poulains d’Hugo Broos se qualifient en demi-finale, après neuf ans d’attente. Quant aux Sénégalais, ils n’ont pour le moment jamais goûté à une consécration continentale.

A. M.