Yaya, Khadir et Belkacemi de retour

Par DDK | Il ya 25 minutes | 42 lecture(s)

Le MO Béjaïa a repris du service, avant-hier au stade OPOW, après avoir bénéficié de deux jours de repos au lendemain de la fin du stage de Témouchent.

Cette première séance de la semaine a été relativement légère mais l’entraîneur Henkouche a astreint ses athlètes au biquotidien à partir d’hier, avant de commencer à baisser la charge progressivement en perspective de leur match du championnat, prévu le week-end prochain face au CS Constantine. Après avoir été contraints au repos avec le report des deux premiers matches face à l’USM Alger et le DRB Tadjenant, les Béjaouis vont entamer cette phase retour en recevant le CSC dans une rencontre capitale. «C’est un match qui sera très difficile mais nous n’avons d’autres alternatives que de l’emporter. Il est impératif pour nous de prendre les trois points pour amorcer l’opération sauvetage», dira l’attaquant Rehal. Les Crabes qui ont terminé la phase aller à la dernière place au classement avec 11 points, comptent remonter la pente et éviter la relégation. L’arrivée d’un nouvel entraîneur, en l’occurrence Mohamed Henkouche, qui subira son premier test face au CSC, et le recrutement de cinq nouveaux joueurs interprètent de façon claire les ambitions des dirigeants pour cette deuxième moitié du championnat. C’est donc un match plus que décisif que s’apprêtent à jouer le MOB face aux Constantinois. Pour peaufiner leur préparation, les Crabes vont donner la réplique en match amical, demain à Béjaïa, à la formation du MB Bouira. Le coach béjaoui pourrait compter sur les services des trois joueurs «militaires», Yaya, Khadir et Belkacemi qui devaient rentrer au pays hier avec leur équipe nationale. Ils devraient réintégrer le groupe cet après-midi. En revanche, le milieu de terrain Ferhat qui s’est envolé à Tunis, avant-hier, pour consulter un professeur en orthopédie au sujet des douleurs persistantes au niveau du plat du pied, s’est vu astreindre un repos de trois semaines avec des soins adéquats.

Amine Kaci