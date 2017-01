l'US Soummam se rebiffe

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

C'est une onzième journée qui n'a pas apporté de changement à travers les résultats enregistrés dans ce groupe de la division honneur Béjaïa, du moins dans le haut du classement.

Cela dit, le fait marquant demeure ce nul imposé par la fringante formation du SSSA au leader Tazmalti qu’on disait déjà sur ces mêmes colonnes qu’il serait confronté à une partie difficile en terre sidi aichoise face à ces Diables rouges qui avaient à cœur de mettre fin à cette belle série du leader dans ce groupe. Au bout, c’est un nul qui a sanctionné ce duel tant attendu et qui constituait l’un des grands tournants de cette première phase. Cela dit, ce point ramené du stade de l'amitié s’avère précieux et suffisant pour la bande à Aflalaye qui maintient son écart d'un point sur son adversaire du jour. Seulement, le leader tazmalti n'est plus seul aux commandes, puisque dans l'autre affiche de la journée, l'US Soummam a remporté, quoique difficilement, son derby face à la coriace formation du NC Bejaia qui voulait arracher un bon résultat pour rester dans le sillage des équipes de tête. Du coup, les Unionistes viennent de rejoindre le SRBT à la tête du groupe. Parmi les formations du haut de la hiérarchie de cette division d’honneur, l’autre bénéficiaire étant la fougueuse et jeune formation du RC Seddouk qui est allée arracher les trois points au stade Benallouache face à l'AS Taassast qui jouait la carte du maintien. Une performance qui permet aux Vert et noir de se rapprocher un peu plus du podium. Parmi les équipes du ventre mou du classement, la belle opération est à mettre à l'actif du CR BAokas qui est revenu avec le précieux point du nul de chez le CSP Bejaia. Idem pour l'ARB Barbacha qui a contraint le NB Taskriout au partage des points. Dans le bas de la hiérarchie, le duel des mal classés entre voisins proches, le CR Mellala et l'AS Oued Ghir, un nul vierge a sanctionné les débats. Une performance qui permet aux Banlieusards de Mellala de maintenir leur écart de trois points sur leur adversaire du jour et de s’offrir un petit bol d’air contrairement à leur adversaire qui s’enfonce davantage. De son côté, la JS Bejaia a attendu cette onzième journée de l’aller pour empocher son troisième point en revenant avec un précieux nul du côté du littoraux chez le CRB Souk Tenine qu'on disait imprévisibles. Soit un point qui redonnera de l’espoir à cette formation de la JSB dans la perspective du maintien. Du coup, c'est la bouteille à l'encre dans le bas de la hiérarchie de ce groupe, puisque avec les retombées de cette journée, c'est tout un lot de clubs qui sera concerné par cette rude lutte au maintien.

Zahir Ait Hamouda