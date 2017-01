Journée favorable aux Béjaouis

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

La treizième journée du championnat national Une des seniors hommes, jouée le week-end passé, a été favorable aux trois clubs bejaouis, le MBB, le NCB et l’OEK qui ont gagné respectivement contre le RCM, l’ASVB et le WOR. Dans la poule E, le MB Bejaia a souffert devant le RC M’Sila, lanterne rouge du groupe, les capés de Hamou Kaci n’ont assuré la victoire qu’au terme du Tie-break qui a été imposé par les visiteurs, le match s’est achevé sur le score de 3/2 (20/25, 26/24, 21/25, 25/20 et 15/13). La partie a été très serrée et très disputée avec des erreurs de part et d’autre, chose qui a donné du suspens à ce match où il était très difficile de pronostiquer l’issue finale car les deux équipes avaient les chances intactes de gagner ce match. Dans la poule F, le NC Bejaia n’a pas trouvé de difficultés pour empocher une autre victoire devant l’ASV Blida sur le score de 3/0 (25/14, 25/18 et 25/13), des scores de sets très fleuves, chose qui démontre la domination des Bejaouis qui se replacent à la seconde place du classement général. L’OE Kseur est revenu avec une très belle victoire de son déplacement à Rouiba en gagnant devant le WOR local sur le score de 3/0 (25/27, 22/25 et 13/25), un succès qui maintient les Banlieusards à la cinquième place avec 17 points au compteur.

Z.H