Les affiches du carré d’as

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Les quatre demi-finalistes de la CAN 2017 sont désormais connus.

Il s’agit du Burkina Faso qui a éliminé la Tunisie (2 à 0), du Cameroun qui a eu le dernier mot aux tirs au but face aux Sénégalais (0 à 0 et 5/4 aux TAB), du Ghana qui a pris le meilleur avant-hier sur la RD Congo (2 à 1) et de l’Egypte qui a éliminé le Maroc en s’imposant dans les dernières minutes de la partie 1 à 0. Les demi-finales sont prévues pour demain et jeudi. La première demi-finale mettra aux prises les Etalons du Burkina Faso aux Pharaons qui refont surface après un ratage des trois dernières éditions. Un match qui promet et qui aura lieu ce mercredi au stade de l’Amitié de Libreville à 20h. Les Burkinabés, qui ont perdu la finale de 2013, sont plus que jamais déterminés à aller jusqu’au bout cette fois-ci. Mais ils doivent tout d’abord passer l’écueil des Egyptiens qui ont le vent en poupe et qui ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Les spécialistes sont de retour et ils veulent vraiment refaire surface et confirmer leur suprématie. Les partenaires du vétéran Issam El Hadary attendent de pied ferme leurs homologues du Burkina Faso et sont déterminés à décrocher leur 8e couronne africaine. La deuxième demi-finale opposera les Lions Indomptables du Cameroun, qui ont écarté de la compétition les grands favoris les Lions de la Térranga du Sénégal, aux Ghanéens des frères Ayew, ce jeudi à 20h, à Franceville. Une rencontre qui promet et ce seront les retrouvailles entre les deux sélections qui s’étaient affrontées en 2008 en demi-finale. Les Camerounais avaient eu le dernier mot avant d’être battus en finale par les Egyptiens. La rencontre s’annonce donc des plus palpitantes et promet de l’engagement physique, des duels et certainement des buts. Un match de revanche pour les Ghanéens qui veulent s’offrir un cinquième trophée continental. Les Camerounais d’Hugo Broos visent également leur 5e consécration continentale. Une chose est certaine, il est difficile de pronostiquer qui seront les deux heureux finalistes de cette 31e édition de la coupe d’Afrique des nations qui se déroule en terre gabonaise. Le premier finaliste sera connu demain soir, quant au second il faut attendre jeudi soir.

A. M.