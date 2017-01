Les joueurs payés avant le CSC !

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Les dirigeants comptent mettre les joueurs dans de meilleures conditions possibles avant de recevoir le CS Constantine, samedi prochain. En effet, et après leur stage de dix jours à Temouchent, ponctué par trois matches amicaux, chaque joueur va, d’après les officiels du club, percevoir deux salaires au plus tard aujourd’hui. Une façon d’inciter les camarades de Rehal à aborder le prochain match face aux Constantinois avec de meilleurs atouts psychologiques. Ainsi, les crabes misent beaucoup sur ce match, pour amorcer un nouveau départ et remonter progressivement au classement. Dans la même optique et afin que son groupe soit fin prêt pour ce rendez-vous face à l’équipe de Cirta, l’entraineur Mohamed Henkouche a programmé une ultime simulation pour cet après-midi à Béjaïa, mais l’adversaire n’est toujours pas connu. La formation du MB Bouira, qui a été invitée à cet effet, s’est excusée à la dernière minute et les dirigeants, étaient, hier en contact avec plusieurs formations de la région, pour suppléer cette défection. Le plus important pour le coach béjaoui est de trouver un sparring-partner pour qu’il puisse apporter les derniers réglages avant d’affronter le CSC. Concernant le joueur Boucherit, il a été astreint à un travail en solo, à l’écart du groupe par le coach Henkouche. N’appréciant le fait que l’ex joueur du MCA rate la reprise, le coach béjaoui a exigé de l’introduire en conseil discipline avant de le réintégrer au groupe. Enfin pour la réunion que devait tenir les actionnaires dans la soirée d’avant-hier, elle a été repoussée de 24 heures pour quorum non atteint.

Amine Kaci