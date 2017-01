Zafour entame sa mission

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Le manque de confiance est une chose indéniable chez les camarades de Sofiane Kacem qui restent sur deux revers de suite en championnat, face au GC Mascara et l’US Biskra. C’est que le groupe a besoin plus que jamais d’emmagasiner de la confiance, dixit l’entraineur en chef de la JSMB, Younes Ifticene, avant même la déculottée enregistrée par son équipe à Biskra vendredi dernier (0-3). Hier, les équipiers du revenant Hamza Ouanes, se sont remis au travail pour préparer, de la meilleure manière, le rendez-vous capital de vendredi prochain à domicile, contre le WA Boufarik. Ceci dit, un programme d’entrainements, plutôt léger, a été concocté pour cette semaine contrairement à d’habitude, pour éviter d’éventuelles blessures ou rechutes, dit-on. Avec le retour du portier Yacine Djabaret, du milieu Hamza Ouanes et des défenseurs Slimane Alleli et Nabil Khellaf, qui ont tous réintégré le groupe hier matin, le staff technique béjaoui ne peut être que soulagé par ces nouvelles rassurantes. Ceci quand on sait que les absences de ces quatre éléments face à l’US Biskra se sont fait grandement ressentir. Notons que Zerrouki et Benmansour sont toujours aux soins. A présent, Ifticene, disposant de presque la totalité de ses atouts, peut, aisément, concocter son plan pour amener son équipe à renouer avec le succès dès week-end prochain. Sur un autre plan, et en l’absence du président de la SSPA, Boualem Tiab, qui se trouve en France pour des soins, c’est le président du CSA, Zahir Guellati, qui a installé officiellement, hier, l’ancien joueur de la JSK et de la JSMB Brahim Zafour dans ses fonctions de directeur général du club phare de la Soummam.

B. Ouari