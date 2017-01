Début du championnat le 11 février

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Une semaine après la tenue de l’AG Elective qui a vu l’élection de M. Ferrah Abdenour à la tête de la ligue de handball de la wilaya de Bouira, le néo bureau a tenu sa toute première réunion de coordination, le week-end dernier, au niveau du siège de la ligue. C’était en présence de ses nouveaux membres, ainsi que les présidents de huit clubs de handball de Bouira. Au terme de la réunion, un programme d’action a été mis en exergue, pour essayer de rattraper le retard occasionné par de multiples couacs et les recours engendrés. Ainsi, cette première rencontre était, aussi, une opportunité pour annoncer l’organisation de séminaires de formation au profit des arbitres et entraîneurs de cette discipline sportive. Toutefois, la date du début du championnat de wilaya a été arrêtée pour le 11 février prochain, avec deux poules, ayant pour chacune quatre équipes. Concernant les petites catégories, une coupe de wilaya a été programmée pour samedi prochain, au niveau de la salle OMS de M’chedallah, date qui coïncide aussi avec la rencontre comptant pour phase qualificative de la coupe d’Algérie des U 21, pour la phase zonale, qui mettra aux prises l’O Sour Ghozlane au RC Akbou. A noter que l’équipe d’Akbou est donnée favorite d’emblée, car que le championnat de wilaya de Bejaia a débuté dans les temps, contrairement aux équipes de Bouira dont le championnat n’a toujours pas débuté, pour cause de conflits au sein de sa ligue de handball.

Un nouveau recours déposé

Il semblerait que la situation conflictuelle au sein de ligue de handball de Bouira n’a connu son dénouement après l’élection d’un nouveau président. En effet, au moment où le nouveau bureau avait tenu sa toute première réunion de coordination et fixé même la date du coup d’envoi du championnat de wilaya , un nouveau recours aurait été déposé, apprend-on auprès de l’un des membres du nouveau bureau de la ligue. Dans ce recours, il est contesté la présence, le jour de l’AGE, du représentant de l’équipe IRB Chorfa, sous prétexte qu’il aurait perdu sa qualité de membre de l’AG, compte tenu du «forfait» de son club, (ndlr, IRBC), la saison écoulée. Pour le nouveau SG de la ligue, M. Chaya, le recours est «d’abord non conforme au règlement en vigueur, étant donné qu’il a été déposé dans un délai dépassant les 48 heures après la tenue de l’AGE», dira-t-il. Et d’enchainer : «le club de l’IRBC s’est acquitté des frais et droits d’engagement pour la saison écoulée. Même si l’équipe n’avait pas terminé la saison à cause de problèmes, les petites catégories étaient présentes lors des différents chalenges et plateaux». «Cette manière d’agir, poursuit-il, qui ne travaille pas les intérêts du handball, ni son développement dans notre wilaya, a bloqué la ligue qui a failli aller droit vers une saison blanche». Pour rappel, la ligue avait tenu son AGE le 19 janvier dernier en présence du DJS de Bouira Djamel Djender et d’un représentant de la fédération algérienne de handball. Les présents avaient, alors, insisté sur la nécessité de tourner la page, d’aller de l’avant, et de travailler sereinement, pour le développement du handball à Bouira.

A M’hena