«On a été perturbés !»

Les joueurs de la JSK continuent leur préparation pour le match face à l’USMH, programmé pour jeudi prochain.

Joint hier, le coach kabyle a parlé de plusieurs points, dont la séance de la reprise effectuée avant-hier soir. Toutefois, il n’a pas caché son inquiétude quant à l’absence des internationaux militaires qui n’ont pas encore réintégré le groupe, du moins jusqu’à hier. «On a repris le travail sans nos internationaux militaires. Honnêtement, cela nous a perturbés, mais on continue notre préparation pour ce rendez-vous avec les joueurs présents», a déclaré, hier, Hidoussi

«La participation des internationaux dépendra de leur forme physique»

Interrogé quant à une éventuelle titularisation des internationaux militaires face à L’USMH, le coach kabyle, catégorique, affirmera que leur participation à ce match dépendra de leur forme physique. «Ces joueurs en question n’ont pas encore réintégré le groupe. Leur participation dépendra de leur forme physique. J’attends, donc, qu’ils reprennent avec nous pour évaluer cette dernière», précise Hidoussi

«La trêve a été perturbée par des changements de programmation»

Le président Hannachi a affirmé que ses joueurs affronteront d’abord l’ESS avant de croiser le fer avec l’USMH. Or, la ligue professionnelle du football a programmé le match face à l’USMH en premier. Questionné sur les changements répétitifs dans la programmation des matchs, le coach kabyle, qui n’a pas caché son mécontentement, dira : «Toute cette trêve, de plus d’un mois, a été perturbée par ces changements récurrents qui n’arrangent pas nos affaires».

«On cherchera un bon résultat face à l’USMH»

Le coach kabyle mise sur un bon résultat lors de la rencontre face à l’USMH. En effet, bien que son programme de préparation fut chamboulé, il affirmera que son équipe jouera pour réaliser un bon résultat. «Le match face à l’USMH sera un match ordinaire qu’on jouera à l’extérieur. Ce sera, certes, une rencontre difficile, mais on l’abordera avec la ferme intention de réussir un bon résultat», déclare Hidoussi.

«Vous découvrirez les nouveaux joueurs prêts le jour du match»

à la question de savoir si les nouveaux joueurs seront prêts pour la compétition, le coach kabyle répondra : «Certain d’entre eux le sont et d’autres pas encore». Cependant, il refusera de dévoiler les noms des éléments prêts, en soulignant que ces derniers seront incorporés face à l’USMH. «Vous connaitrez les joueurs prêts le jour de la rencontre», fera-t-il savoir.

«On souhaite jouer le match contre l’ESS le 6 février au lieu du 7»

Suivant le programme tracé par la ligue professionnelle du football, la JSK affrontera l’ESS le 7 février prochain. Ce qui n’est pas pour arranger les affaires du club, d’après le coach kabyle. «Il est très difficile de jouer le 7 février et de voyager le lendemain, soit le 8 février, pour jouer deux jours plus tard ( ndlr, vendredi 10 février) un match de la coupe de la CAF. Les joueurs seront épuisés. On souhaite, donc, jouer la rencontre contre l’ESS le 6, au lieu du 7 février. Chose qui nous arrangera, avant d’affronter le Monrovia CB, pour ce premier tour de la coupe de la CAF», conclura Hidoussi.

