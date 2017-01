«L’idéal c’est de refaire le coup de l’an dernier»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

De retour au pays après sa participation avec l’équipe nationale militaire au championnat du monde, l’arrière gauche kabyle, Houari Ferhani, reprendra les entraînements avec la JSK aujourd’hui.

La Dépêche de kabylie : Comment jugez-vous votre participation avec l’équipe nationale militaire à ce championnat du monde ?

Houari Ferhani : J’estime que notre participation est honorable en dépit qu’on pouvait aller plus loin dans cette compétition. On a fait ce qu’il fallait faire et on est éliminés face à une équipe égyptienne qui a un grand niveau aussi. Le niveau de cette compétition était très élevé. Mais nous sommes très contents de voir le peuple algérien fier de son équipe.

À présent, vous allez rejoindre votre club la JSK pour préparer le match face à l’USMH…

Effectivement, je reprendrai avec mon club demain (ndlr aujourd’hui) pour préparer le match face à l’USMH.

Serez-vous prêt pour jouer ce match ?

De ce côté-là, il n’y a aucun souci. Je récupérerai et je jouerai le plus normalement du monde. Je me suis confronté à la même situation la saison passée. Je suis revenu d’un long voyage avec l’équipe militaire et j’ai joué, comme par hasard, face au même adversaire, l’USMH, qu’on a gagné 1 à 0.

Sinon comment voyez-vous ce match ?

C’est un match difficile pour les deux équipes. Cependant, on jouera cette rencontre avec la ferme intention de réaliser un résultat positif pour bien débuter cette seconde manche. On doit réussir de bons résultats lors de ces premiers matchs, pour continuer la suite du parcours dans de bonnes conditions. Un bon début nous permettra de jouer très à l’aise lors de la suite du parcours.

Après ce match, votre équipe jouera le 6 février face à l’ESS avant le match de coupe de la CAF. Ne craignez-vous pas que le cumul des matchs influera négativement sur votre rendement ?

Certes, on jouera plusieurs matchs en un laps de temps très court, toutefois avec la volonté est le cœur on réalisera de belles choses. On fera tout pour réussir les meilleurs résultats possible pour procurer de la joie à nos supporters qui attendent beaucoup de nous.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi