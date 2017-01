Une phase aller négative !

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Le championnat de la Régionale 2 a bouclé depuis plus d’une semaine sa phase aller. L'heure est aux mini bilans.

Ainsi, chaque formation profitera de cette courte trêve pour tirer des conclusions, corriger ses lacunes et préparer la seconde manche qui sera, certainement, plus dure. En jetant un premier coup d'œil sur la récolte de l’ORBA, on constatera que le bilan des olympiens demeure négatif, bien qu’un petit sursaut d’orgueil, lors des deux dernières journées, a été constaté. Un sursaut qui a permis à l’équipe d’engranger quatre points sur six possibles. L'équipe a, ainsi, terminé l'aller à la quinzième place, soit la dernière du classement avec un capital de onze points ( avec 3 victoires, 2 nuls et dix 10 défaites). Il faut dire que son début de saison était assez timide. En effet, les coéquipiers de Mouloudi Massinissa, ayant eu du mal à décoller, ont aligné plusieurs contre performances d’affilée. Il a fallu attendre la cinquième journée, qui a coïncidé avec le derby face à la JS M’Chedellah, pour amorcer le déclic tant attendu. Seulement, ce semblant de réveil n’a pas duré longtemps, puisque après cette première victoire, les coéquipiers de Ferguene ont aligné une autre série de résultats négatifs, notamment à domicile, pendant que d’autres équipes engrangeaient des points dans la perspective du maintien. Après ces revers, la formation olympienne a fini par se transcender en revenant avec trois précieux points chez un autre mal classé, à savoir le HC Ain Bessam. Tout le monde s’est, alors, dit que l’ORBA a retrouvé son rythme. Que non ! L’équipe chère aux Akbouciens est retombée à nouveau dans ses travers, touchant presque le fond en occupant le rang de lanterne rouge à six points de l’avant dernier du classement, le MC Bouira. Encore une fois, les coéquipiers d’Iftissen ont dû attendre les deux dernières journées de l'aller pour remonter, un tant soit peu, la pente avec un nul chez l’actuel dauphin, à savoir l’ES Bir Ghbalou, et une victoire, la troisième depuis l’entame de la saison, face aux autres olympiens de l’OSEK, dans le cadre de la mise à jour du calendrier. Ces deux performances ont permis à Mazer et consorts de souffler un tout petit peu en attendant de tirer les conclusions qui s'imposent et de recharger les batteries en prévision de la phase retour.

Une attaque moyenne et une défense fébrile

Sur le plan des statistiques, la formation akboucienne n'a pas brillé avec une ligne d'attaque qui demeure moyenne en raison des absences et blessures de joueurs qui ont quelque peu freiné l’attaque. La ligne avant de l’ORBA aura inscrit dix sept buts. Par contre, le secteur défensif n'a pas du tout été à la hauteur avec vingt neuf buts encaissés, soit une différence négative de (-12). Le coach akboucien, Samad Lahdiri, est le premier à avoir reconnu que la cause principale de ce manque de stabilité du secteur défensif est le chamboulement de sa composante, notamment, lors de la mauvaise période traversée en début de parcours de cette première manche. Il faut, aussi, dire que la domiciliation de l’équipe a influé négativement sur le rendement des joueurs lesquels accueillaient leurs adversaires tantôt à Ouzellaguen, tantôt à Timezrit. Le staff technique de l’ORBA aura-t-il assez de temps pour rééquilibrer et réorganiser le compartiment défensif de son équipe ? On connaitra la réponse lors de la phase retour. En tout cas, ce mythique club de la vallée se trouve dos au mur. Tout le monde doit retrousser les manches, pour sauver le club et éviter le scénario catastrophe.

Zahir Ait hamouda