«On doit gagner Tizi-Gheniff»

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Le coach du KC Taguemount Azzouz, Youcef Badsi, revient dans cet entretien sur la dernière défaite concédée face au leader l’OS Moulediouane, la place de relégable qu’occupe son équipe et le choc des mal classés du week-end prochain face à l’Olympique Tizi-Gheniff.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, un mot sur la défaite concédée face au leader l’OS Moulediouane lors de cette reprise du championnat ?

Youcef Badsi : C’est une défaite qu’on aurait pu éviter, si on avait bien profité des occasions procurées en première mi-temps. Mes joueurs ont raté deux buts tout faits, en offrant deux buts sur des erreurs impardonnables à l’OSM. En étant en retard de deux buts, on n’a pas baissé les bras en seconde période, malgré le troisième but encaissé. On a réussi à refaire surface en marquant deux buts avant d’encaisser un quatrième sur penalty un peu sévère en fin de match. C’est rageant de perdre de cette façon.

Le KC Taguemount Azzouz occupe la 14e place et vous êtes menacés de relégation, n’est-ce pas ?

C’est vrai, à la faveur de la victoire de l’Olympique Tizi-Gheniff face à l’OC Azazga, on s’est retrouvés 14e au classement. Une place occupée par l’OTG qu’on va affronter, le week-end prochain chez nous, dans un match déterminant pour la suite du parcours.

Donc, le prochain rendez-vous face à l’OTG est d’une grande importance à vos yeux ?

C’est clair que ce match de la 17e journée face à l’Olympique Tizi-Gheniff est déterminant pour la suite de notre parcours en division honneur. L’erreur n’est pas permise et nous ferons tout notre possible pour arracher la victoire et s’éloigner un peu de la zone rouge. Donc, nous n’avons pas le droit à l’erreur et nous ferons tout notre possible pour rectifier le tir et nous racheter du dernier échec concédé contre l’OSM.

Comment voyez-vous vos chances pour le maintien en division honneur ?

Nos chances de nous maintenir en division honneur restent intactes et le championnat est encore long. Mais nous devons faire le plein à domicile et négocier comme il se doit nos matchs en dehors de nos bases. Je crois qu’on a un groupe capable de relever ce défi et le KC Taguemount Azzouz se maintiendra en division honneur.

Entretien réalisé par Massi Boufatis