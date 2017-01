«On sera meilleurs au retour»

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Après un début de championnat difficile, la JS M’Chedallah a réussi à rebondir et sortir la tête de l’eau, notamment, après l’arrivée de l’entraîneur Salah Irnatène qui a donné un nouveau souffle à l’équipe lui permettant de quitter la zone rouge. Ainsi, la JSM a terminé la phase aller à la huitième place avec 20 points, (six victoires, deux matchs nuls, et sept défaites), très loin du leader Draa Ben Khedda (35 points). La JSM, laquelle n’a inscrit que deux buts et encaissé treize durant la phase aller, se porte très mal en dehors de ses bases. En effet, elle n’a glané que quatre points sur les 24 en jeu, soit une victoire, un match nul et six défaites. En dépit de ce parcours, l’entraîneur, Salah Irnatène, dit croire, encore, en les chances de son équipe qui «commence à gagner en confiance et retrouver son dynamisme», estime-il. Et d’ajouter : «A l’exception de l’attaquant Drici Amar, qui n’a plus donné signe de vie, nous avons récupéré la majorité des joueurs. Avec le soutien de notre public, dont la présence est très importante, notre équipe aura son mot à dire durant la deuxième manche du championnat. Je reste confiant concernant les chances de notre équipe de terminer la saison parmi le quatuor en tête».

A M’hena.