Avant-hier lundi à 16h, le stade Ahcène Aiboud a abrité un match amical, entre le sociétaire de la division honneur, le FC Tadmaït et celui de la division régionale 2, l’USM Draâ Ben Khedda. Une rencontre qui a été mise à profit par les deux coachs, Moh Goha (FCT) et Nasser Zekri (USMDBK), pour préparer leurs prochains rendez-vous respectifs. La partie a été très disputée, avec néanmoins une plus importante possession de balle du côté des Ciel et Blanc. Les partenaires de Si Ali ont réussi à terminer la première mi-temps à leur avantage, suite à un penalty transformé avec succès par Zoheir Bourekoum. Après la pause citron, les Tadmaïtis ont essayé de rétablir l’équilibre, mais sans y parvenir devant une équipe de l’USM Draâ Ben Khedda bien en place. Les Débékois ont même réussi à doubler la mise à la 88’ par Lakbassène Ramdane. C’est donc sur ce résultat de 2 à 0 que s’est achevé ce match amical entre le FC Tadmaït et l’USM Draâ Ben Khedda. Un bon test pour les deux équipes qui joueront ce week-end, respectivement, face au DC Boghni et au Gouraya Béjaïa.

