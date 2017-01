Sur un air de revanche

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Ce soir, à partir de 20h, les regards seront braqués sur le stade de l’Amitié de Libreville, qui sera le théâtre d’une chaude empoignade comptant pour les demi-finales de la CAN 2017 au Gabon.

Cette première demi-finale mettra aux prises l’Égypte au Burkina Faso. Des retrouvailles entre les deux sélections qui se sont rencontrées pour la dernière fois, en 1998, lorsque les Égyptiens se sont imposés, ce jour-là, sur le score de deux buts à zéro. Détenteurs de sept titres africains, les poulains d’Hector Cuper visent désormais leur huitième couronne. Ayant remportés leur dernier trophée en 2010, les Égyptiens ne comptent pas rater cette demi-finale face aux Burkinabés pour s’offrir une autre finale. Mais les Burkinabés, ce mélange entre jeunes fougueux et des joueurs expérimentés, malheureux finalistes de la CAN 2013, ne comptent pas rater leurs retrouvailles face aux Pharaons, pour prendre leur revanche et se qualifier à nouveau en finale, pour enfin gagner cette CAN qui leur fuit depuis des années. Les Étalons du Burkina Faso qui ont réussi à atteindre ce stade de la compétition après avoir terminé 1er du groupe au premier tour, et ayant pris le meilleur sur la Tunisie en 1/4 de finale (2 à 0), sont décidés d’éjecter de leur chemin leurs homologues égyptiens. N’ayant encaissé aucun but depuis l’entame de la CAN, les Égyptiens sont armés d’une grande volonté pour confirmer leur dernière qualification face aux Lions de l’Atlas du Maroc, en éliminant une fois de plus, les Burkinabés qu’ils ont battu en 1998 (2 à 0), au même stade de la compétition au stade Bobo Dioulasso (Burkina-Faso). Cette première affiche du dernier carré de cette CAN au Gabon, s’annonce des plus palpitantes et promet beaucoup de suspense et de spectacle. Alors qui aura le premier ticket pour la finale de cette 31e édition, les Pharaons ou les Étalons ?

A.M.