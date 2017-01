Tiab gèle les salaires des joueurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Les deux dernières défaites en championnat, face au GC Mascara et à l’US Biskra, ont été fatales pour la JSMB qui a dégringolé à la 5e place au classement général, avec 28 points. Une situation qui inquiète au plus haut point les inconditionnels du club qui redoutent le triste scénario de la saison dernière. Dans le but de pousser les camarades de Lakhdar Drifel à se ressaisir dès la prochaine journée du championnat face au WA Boufarik, la direction du club vient de prendre la décision de suspendre leurs salaires jusqu’à nouvel ordre. En d’autres termes, la direction de Tiab, qui a mis tous les moyens à la disposition de l’équipe, exige, ni plus ni moins, de Bensaha et consorts, la reconquête du podium. Il faut dire que les dirigeants du club ont été ‘’réglo’’ avec leurs employés, puisqu’aucun retard n’a été enregistré dans le virement de leurs salaires et primes contrairement à beaucoup de clubs où les soucis financiers des joueurs sont légion. En agissant de la sorte, après les avoir maintes fois réprimandés, la direction du club veut secouer les joueurs et les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain, afin de faire revenir leur équipe au devant de la scène. Après avoir enregistré cette semaine le retour de trois piliers de l’équipe, à savoir le portier Djabaret, le défenseur Khellaf Nabil et le milieu Hamza Ouanes, le staff technique de la JSMB se retrouve de nouveau dans l’embarras, puisqu’il devra faire, ce vendredi, sans Bilal Rait. Le joueur a en effet écopé d’un avertissement, vendredi dernier, à Biskra, pour contestation d’une décision du directeur de jeu. Le coach Ifticène est donc contraint de trouver une solution pour remplacer l’ex-Sétifien au milieu du terrain, face au WA Boufarik.

B Ouari