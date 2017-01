Échos de la JSK

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Départ ce matin pour Alger

Les Canaris se sont entraînés, hier matin, au stade du 1er novembre. Cette séance était consacrée au volet technique. Le départ pour Alger est prévu aujourd’hui à 10 heures. La séance d’entraînement du jour se déroulera donc en après-midi à Alger.

Redouani, Raiah et Ferhani rejoignent le groupe

Les trois internationaux militaires kabyles, à savoir Raiah, Redouani et Ferhani, ont repris avec le groupe hier. Les trois éléments se sentent bien physiquement et seront prêts pour le match de demain après-midi face à l’USMH.

Hannachi a suivi la séance d’hier

Le président Hannachi était présent, hier, au stade pour suivre la séance d’entraînement effectuée par son équipe. Le chairman kabyle a suivi tous les exercices effectués avant de quitter les lieux à la fin de la séance.

Des comédiens ont rendu visite à la JSK

Des artistes et chanteurs de la région, à l’image de Mouloud Amoura, plus connu sous le nom d’artiste Hrirouche, hacid saadi, Dahmani Belaid, youcef guerbas et amar Colombo ont rendu visite hier à la JSK et ont assisté à la séance d’entraînement.

La liste des 18 connue aujourd’hui

La liste des 18 joueurs concernés par le match de demain sera connue, aujourd’hui, à l’issue de la dernière séance d’entraînement. Le coach Hidoussi choisira les joueurs les plus prêts pour cette confrontation très importante face à l’USMH.

M. L.