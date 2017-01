«Prêts pour le Challenge de Cross Country»

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Le premier responsable de la ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi-Ouzou, Farid Boukais, confirme que le challenge international de cross country Cherdioui Saïd aura bien lieu le 25 février prochain à Fréha.

La Dépêche de Kabylie : Tout d’abord, qui est Farid Boukaïs, pour ceux qui ne vous connaissent pas ?

Farid Boukais : Je suis président de la ligue d’athlétisme depuis l’année 2000 à ce jour. Je suis natif de la région d’Azazga, père de deux enfants et âgé de 51 ans. S’agissant de cette ligue d’athlétisme, elle existe depuis le début des années 70. J’ai succédé à Hamadane Rachid qui a présidé aux destinées de ladite ligue durant la période de 98 à 2000.

Votre ligue compte combien de clubs ?

La ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi-Ouzou est composée de 46 clubs qui y sont affiliés, pour cette saison sportive 2016-2017. Plus de 1500 athlètes, toutes catégories confondues, sont, ainsi, affiliés à la ligue.

Qu’en est-il du programme d’activités de la ligue cette saison ?

On a déjà organisé le championnat de wilaya qui s’est déroulé le 13 janvier dernier à Fréha. Des clubs se sont, alors, distingués, à l’image de la JS Azazga, Arh Aissi de Yakouren, l’UA Tadmait, l’AP Tala Bouzrou, CA Fréha et la révélation du championnat, à savoir l’ES Boudjima. Le Challenge International de Cross Country était, aussi, prévu, mais il a été annulé en raison de conditions climatiques défavorables.

Après l’annulation de ce Challenge International, y a-t-il possibilité de le reprogrammer dans les prochaines semaines ?

Au départ, rien n’avait été décidé, du moment qu’on n’a pas eu l’aval de la fédération algérienne d’Athlétisme. Mais je peux vous annoncer, maintenant, que le Challenge International est reprogrammé pour la fin février. Plus exactement le 25.

Quels sont vos objectifs cette saison ?

On a le championnat national programmé le mois de mars à Bel Abbès, où on compte placer deux athlètes au championnat du monde qui aura lieu le 26 mars en Ouganda. On mise sur Sail Cilia (Junior) de la JS Azazga et Amrouni Amazigh (senior) du même club. On a aussi le championnat d’Afrique junior, prévu le 16 mai prochaine. Pour ce dernier, on mise sur Moula Slimane de l’USM Draâ Ben Khedda et Sail Cilia de la JS Azazga. Il y a aussi les arbitres qui font sensation et qu’on veut voir au championnat d’Afrique, en plus des jeux méditerranéens, prévus du 30 Juin au 9 Juillet 2017, reportés à la période allant du 22 juin au 1 juillet 2018 en Espagne. Pour cette compétition, on mise sur l’athlète Dihya Haddar de la JS Azazga. On veut placer huit athlètes, voire plus, pour cette compétition et je peux vous citer quelques noms, comme Bellil Nabil, Boutagou Khaled, Hamouche Samira, ex-championne d’Afrique (100 mètres Haie). On a aussi deux athlètes cadettes qui vont prendre part à la 36e édition du championnat scolaire maghrébin de cross country, qui aura lieu à Sakiet Sidi Youcef en Tunisie le 4 février prochain. Il s’agit de Lagab Sabrina, de l’ES Kabylie, et Slimani Massilya, de la JS Azazga, qui, en plus de l’Algérie, vont représenter la wilaya de Tizi-Ouzou avec la sélection nationale.

Si on parle des moyens mis à la disposition de votre ligue. Est-ce qu’ils sont suffisants pour gérer la saison ?

En plus des subventions des autorités locales : APC, APW, DJS, on a le soutien financier du ministère de la jeunesse et des sports et de la fédération algérienne d’Athlétisme pour le Challenge International de Cross Country de Fréha. La DJS et l’APW sont, également, derrière nous pour cet évènement international, et pour les activités de wilaya. De notre coté, on fait de même avec les clubs affiliés en les aidant en matière d’équipements ou en matière de transport, surtout quand ils représentant la wilaya dans des manifestations régionales ou nationales et mêmes internationales.

On vous laisse le soin de conclure…

On remercie tous ceux qui nous aident de près ou de loin. On s’est fixés des objectifs cette saison et j’espère qu’on va les atteindre, surtout qu’on a le soutien des autorités locales, du ministère de la jeunesse et des sports et de la fédération algérienne d’Athlétisme. Je tiens aussi à remercier la Dépêche de Kabylie pour m’avoir ouvert ses colonnes pour m’exprimer sur l’athlétisme au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, et de tout ce qui a trait aux objectifs de la ligue et des échéances qui se profilent à l’horizon. Encore une fois, un grand merci à la Dépêche de Kabylie, longue vie et grande réussite.

Entretien réalisé par Aomar Moussi